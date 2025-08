Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, la Lumière que l’Exil n’a pas Éteinte : Magal 2025, la Victoire de la Foi! – Par Serigne Saliou Diop Ndiawar

Touba S’embrase de Foi : Magal 2025, l’Hommage au Serviteur du Prophète !

Ils ont voulu l’effacer, Dieu l’a élevé : Le Magal, Gloire Éternelle de Bamba !

De Mayumba à l’Éternité : Le Cri Sacré de Bamba Résonne Encore !

Cheikh Ahmadou Bamba, l’Homme qui Fit Trembler l’Empire avec le Nom de Dieu !

Dans la nuit profonde de l’oppression, Allah a levé une lumière. Une lumière nommée Cheikh Ahmadou Bamba.

Du mardi 12 au mercredi 13 août 2025, les cœurs vibreront, les larmes couleront, les voix s’élèveront, les genoux se plieront. Ce ne sera pas un simple rassemblement religieux. Ce sera un cri d’amour, une clameur d’adoration, un écho d’éternité. Le Grand Magal de Touba, ce pèlerinage sacré, est bien plus qu’une commémoration. C’est un rendez-vous de fidélité, un acte de résistance, un hymne de lumière dédié à celui que les colons redoutaient sans comprendre : Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul.

Ce que Cheikh Ahmadou Bamba incarnait, c’était une révolution silencieuse. Il n’a jamais levé une arme. Il a levé le kalame. Il n’a jamais appelé à la haine. Il a appelé à Dieu. Il n’a jamais revendiqué un trône. Il s’est prosterné pour le Prophète Mouhamed (SAWS). Et c’est cela, précisément, qui a terrifié les puissants de ce monde, la France coloniale surtout. Car la foi véritable, lorsqu’elle jaillit du cœur d’un homme libre, devient plus redoutable que mille canons.

Le 5 septembre 1895, les colonisateurs scellent dans la panique ce qu’ils croyaient être une punition : l’exil du Cheikh vers le Gabon. Une tentative perfide d’étouffer une voix que l’on croyait solitaire. Mais on n’exile pas la lumière. On ne déporte pas la volonté de Dieu. On ne brime pas la vérité qui se prosterne devant le Créateur.

Brimades, humiliations, tortures, menaces de mort… Serigne Touba a tout connu. Et il n’a jamais tremblé. Non par orgueil. Mais parce qu’il était habité par la certitude que le destin d’un serviteur sincère est entre les Mains d’Allah, et non entre celles des oppresseurs. À Mayumba, ils ont voulu le fusiller. Mais les soldats, terrassés par la vision d’êtres célestes, ont renoncé. Les anges veillaient.

À Lambaréné, ils ont voulu le briser. Mais c’est leur propre vanité qui s’effondra. Lui, il priait. Il écrivait. Il louait Allah. Il glorifiait le Prophète Mouhamed PSL. Il bâtissait dans la solitude la grande école de l’amour divin. Il construisait, loin du monde, l’empire de l’âme.

Le 11 novembre 1902, il revient. Mais il n’est plus seulement Cheikh Ahmadou Bamba. Il est le Pèlerin de l’invisible, le Témoin des ténèbres traversées sans fléchir, le Modèle des générations futures. Il revient, auréolé d’une puissance spirituelle inégalable. Et que dit-il à ses disciples ? Il ne crie pas vengeance. Il ne parle pas de souffrance. Il dit : ceci est une fête. Célébrons-la ensemble.

C’est ainsi que naquit le Grand Magal de Touba. Non pas une lamentation sur l’exil. Mais une glorification de la patience et du triomphe silencieux de la foi. Une célébration de la victoire d’Allah sur l’injustice, de la lumière sur l’obscurité.

Le Magal n’est pas réservé aux Mourides. Il n’est pas confiné à Touba. Il est universel. Il enseigne que la foi n’est pas un slogan. Elle est un engagement. Elle est discipline, sacrifice, silence et grandeur. Elle est l’arme des justes face aux oppresseurs. Serigne Touba a montré qu’il est possible de résister sans haïr, de triompher sans humilier, d’enseigner sans imposer.

À chaque Sénégalais, à chaque musulman, à chaque homme ou femme de foi et de conscience, le Magal offre une leçon : celui qui s’en remet à Dieu ne sera jamais humilié.

En ce Magal 2025, que chaque prière soit une fleur offerte au Cheikh. Que chaque pas vers Touba soit un serment de fidélité. Que chaque cœur qui bat pour la justice et l’amour du Prophète trouve en Ahmadou Bamba une inspiration, une boussole, un refuge.

Cheikh Ahmadou Bamba n’a jamais combattu par les armes. Il a combattu par la lumière. Et cette lumière brûle encore, éclaire encore, transforme encore.

Touba, ce n’est pas un lieu. C’est un état d’âme.

Bamba, ce n’est pas un souvenir. C’est une direction.

Magal, ce n’est pas une tradition. C’est une révolution.

Jerejef Borom Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Xadimu Rassul, Amoul Morom!

Bamba rek mooy Bamba!

