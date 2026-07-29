Magal 2026 : Sénégal Bi Ñu Bokk réaffirme son attachement aux valeurs de Cheikh Ahmadou Bamba

À l’approche du Grand Magal de Touba, une délégation de Sénégal Bi Ñu Bokk s’est rendue dans la cité religieuse pour effectuer une visite de courtoisie auprès des autorités mourides et réaffirmer son attachement aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Conduisant la délégation, le mouvement a indiqué être venu « présenter nos salutations respectueuses et renouveler notre attachement aux valeurs de foi, de travail, de paix et de solidarité léguées par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul ».

Au cours de ce déplacement, les responsables de Sénégal Bi Ñu Bokk ont été reçus par le khalife général des Mourides, à qui ils ont adressé « nos salutations fraternelles et nos prières pour un Sénégal uni et prospère ». La délégation a également rencontré plusieurs membres de la famille de Serigne Touba, dans un climat marqué par « le respect, l’écoute et la communion ».

Le mouvement a souligné que le Grand Magal demeure un rendez-vous spirituel majeur, porteur de valeurs de rassemblement et de cohésion nationale. « Le Grand Magal est un moment de ferveur spirituelle, de rassemblement et de rappel des valeurs qui fondent notre nation », a-t-il rappelé.

À l’occasion de cette célébration religieuse, Sénégal Bi Ñu Bokk a formulé le vœu que cette édition soit « placée sous le signe de la paix, de la stabilité et des bénédictions pour notre pays et pour l’ensemble de la Oummah », avant d’adresser ses souhaits d’un « Bon Magal à toute la communauté mouride et à l’ensemble du peuple sénégalais ».