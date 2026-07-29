Thiès : Abdou Mbow revendique le bilan de l’APR et tacle les maires de la ville

Le coordinateur communal de l’Alliance pour la République (APR) à Thiès, Abdou Mbow, a vivement critiqué les maires de la ville, les accusant de s’attribuer des réalisations qu’il considère comme relevant du bilan de l’ancien régime.

S’adressant à ses militants lors d’une conférence publique organisée ce week-end à Thiès, le député a dénoncé ce qu’il qualifie de « soi-disant bilans » des édiles locaux. « Il faut que ma wakh Thiessois yi aussi, né maires youfi nek dagneléne di nakhéé béne bire moy ay lampes », a-t-il déclaré.

L’ancien président du groupe parlementaire de l’APR a soutenu que plusieurs infrastructures mises en avant par les autorités locales ont été financées ou réalisées par l’État sous la présidence de Macky Sall. « Lors de la fête du 4 Avril passé, l’État avait dégagé un budget pour qu’on puisse installer des lampes et réaliser des pavés sur l’avenue Caen », a-t-il rappelé.

Poursuivant son intervention, Abdou Mbow a attribué au programme Promovilles la réalisation des principales voiries de la ville. « Je vous dis que les routes qui sont là, c’est Promovilles qui les a réalisées. Ce sont des réalisations du Président Macky Sall. C’est en 1996 qu’on a eu un programme de 100 000 lampadaires. Les lampadaires qui sont dans les quartiers font partie de notre bilan. Que personne ne s’approprie nos réalisations », a-t-il martelé.

Le responsable politique a également ironisé sur l’action des maires de Thiès, estimant que leurs réalisations se limitent essentiellement à l’aménagement d’espaces publics. « Ce qu’ils peuvent faire, ces maires-là, c’est de réaliser des ronds-points. Ils ne font que des ronds-points […]. Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare », a-t-il lancé.

Abdou Mbow a réaffirmé les ambitions électorales de l’APR, assurant que son parti entend reconquérir les différentes mairies de la commune et du département de Thiès lors des prochaines échéances locales.