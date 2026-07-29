Pastef vs Kiiraay…le duel au sommet réduit l’opposition au silence

En lançant sa propre formation politique, « Kiiraay », le président Bassirou Diomaye Faye provoque une réorganisation radicale de l’échiquier sénégalais. Coincée dans un étau inédit entre le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) d’Ousmane Sonko et la nouvelle bannière présidentielle, l’opposition assiste impuissante à son propre étouffement. Menacée de marginalisation, une large partie de ses cadres s’apprête à déserter le combat pour rejoindre les rangs du pouvoir, faisant du parti présidentiel le grand gagnant de cette recomposition.

L’échiquier politique sénégalais connaît un séisme majeur avec le lancement officiel de « Kiiraay – Les Patriotes républicains », la nouvelle formation politique initiée par le président Bassirou Diomaye Faye. Marquant une rupture politique nette avec son ancien allié Ousmane Sonko, cette initiative reconfigure en profondeur les forces en présence et impose une toute nouvelle grille de lecture de la vie publique nationale.

Pour l’opposition sénégalaise, l’onde de choc est particulièrement brutale. Habituée jusqu’ici à faire face à un pouvoir exécutif perçu comme un bloc homogène, elle se retrouve soudainement prise entre deux feux incandescents. D’un côté se dresse le PASTEF d’Ousmane Sonko, puissant appareil militant et majoritaire à l’Assemblée nationale ; de l’autre s’avance Kiiraay, le nouveau bouclier politique du chef de l’État adossé à la légitimité institutionnelle.

Cette dualité inédite au sommet de l’État enferme les forces d’opposition dans une impasse stratégique inconfortable. Cibler Ousmane Sonko sans froisser la présidence de Bassirou Diomaye Faye, ou inversement, relève désormais d’un équilibrisme périlleux. Toute attaque formulée par les opposants risque d’être balayée ou instrumentalisée, apparaissant non pas comme une alternative crédible, mais comme un simple arbitrage au profit de l’un des deux géants de la majorité éclatée.

Face à cette bipolarisation interne au pouvoir, l’opposition peine à maintenir la lisibilité de son propre discours. Le schéma traditionnel opposant le régime en place à ses contradicteurs s’efface au profit du duel captivant entre le palais présidentiel et le parti majoritaire. Reléguée au second plan, la parole des dirigeants de l’opposition perd considérablement de son impact auprès d’une opinion publique focalisée sur les frictions au sommet.

Conséquence directe de cet étouffement politique : un exode massif des cadres de l’opposition s’amorce déjà. Confrontés à la menace d’une invisibilisation durable et à l’obsolescence de leurs partis respectifs, de nombreux élus, leaders locaux et militants s’apprêtent à quitter le champ de l’opposition traditionnelle. Pour survivre sur la scène politique, beaucoup estiment n’avoir d’autre choix que de se ranger derrière l’un des deux blocs prédominants.

Dans ce grand jeu de chaises musicales, le parti présidentiel Kiiraay s’impose d’ores et déjà comme le plus grand bénéficiaire potentiel de ces déserteurs. Se positionnant sur un créneau républicain, institutionnaliste et souverainiste modéré, la nouvelle formation du chef de l’État offre une terre d’accueil idéale pour les modérés, les technocrates et les acteurs politiques réticents face au style plus radical du PASTEF.

Pour ces figures en quête de recasement, rejoindre Kiiraay permet de se rapprocher du pouvoir exécutif tout en évitant d’adhérer au dogme d’Ousmane Sonko. Le concept même de « Kiiraay », désignant le « bouclier » en wolof, agit comme un aimant auprès d’une classe politique désireuse de s’abriter sous la protection présidentielle tout en participant à la conduite des affaires de l’État.

Le départ progressif de ses personnalités clés risque ainsi d’assécher définitivement l’opposition historique, la réduisant à des structures affaiblies et fragmentées. Incapables de faire émerger une troisième voie audible face aux deux mastodontes du pouvoir, les partis d’opposition traditionnels voient leurs bases se dérober au profit de cette nouvelle dynamique d’attraction institutionnelle.

En fondant Kiiraay, Bassirou Diomaye Faye ne s’est pas seulement émancipé de la tutelle morale de son Premier ministre ; il a complètement redistribué les cartes du jeu politique. En forçant l’opposition à devenir spectatrice du bras de fer exécutif puis à choisir son camp, le président sénégalais fait de son nouveau parti l’aspirateur politique central de la recomposition nationale.

La rédaction de Xibaaru