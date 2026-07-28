Malika : Deux suspects arrêtés après une tentative de braquage sur la VDN 3

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a interpellé, le 26 juillet 2026, deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs, de tentative de vol nocturne avec usage de moyens roulants et de rébellion. L’opération fait suite à une intervention menée à l’aube sur la Voie de Dégagement Nord (VDN 3).

Les faits se sont produits vers 5 heures du matin, après une alerte lancée par plusieurs chauffeurs signalant la présence d’un groupe d’individus semant l’insécurité sur cet axe routier.

Dépêchés sur les lieux, les éléments de la brigade spéciale ont constaté qu’une vingtaine de jeunes circulant à moto bloquaient la circulation dans le but présumé d’intercepter les automobilistes et de les dépouiller.

Une poursuite s’est alors engagée entre les forces de l’ordre et les suspects. Au cours de l’intervention, le chef présumé du groupe a été arrêté après la chute de la motocyclette sur laquelle il circulait avec deux autres individus.

L’interpellation de ce dernier a provoqué une réaction des autres membres du groupe, qui se seraient opposés aux policiers. Face à cette situation, les agents ont effectué des tirs de sommation afin de disperser les assaillants et de reprendre le contrôle des lieux.

Les recherches se sont poursuivies dans le secteur, permettant l’arrestation d’un second suspect dont la motocyclette était immobilisée à la suite d’une panne de carburant. L’intéressé a été conduit au commissariat avec son engin.

Placés en garde à vue, les deux mis en cause ont contesté les faits qui leur sont reprochés. Ils restent néanmoins poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol commis la nuit avec usage de moyens roulants et rébellion.

Les motocyclettes utilisées ont été saisies et consignées au poste de police. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés du groupe, toujours en fuite.