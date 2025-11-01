Maïmouna Ndour Faye dénonce le silence autour de son agression

Un an après avoir frôlé la mort, Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de la 7TV, revient sur la nuit où sa vie a basculé. Dans un entretien accordé à L’Observateur, repris par Seneweb, la journaliste évoque son agression au couteau et une enquête qui, selon elle, « n’a jamais réellement avancé ».

« Dans la nuit du 29 février au 1er mars 2024, j’ai été victime d’une agression qui aurait pu me coûter la vie », confie-t-elle. Hospitalisée après les faits, Maïmouna Ndour Faye dit avoir vécu cette attaque comme une tentative de la « faire taire ».

« La personne qui m’a agressée était venue pour me mettre hors d’état de nuire, ou me dégager de l’espace médiatique », déclare-t-elle.

Mais au lieu d’un élan de solidarité, elle dit avoir subi un « bashing » acharné sur les réseaux sociaux, orchestré – selon elle – par un membre d’un parti politique. « J’étais sur un lit d’hôpital, et j’ai subi un lynchage médiatique de la part d’un responsable politique qui se sentait visé et soupçonné. Pourtant, je n’ai jamais accusé personne », précise l’interlocutrice du journal.

Depuis, l’enquête semble au point mort. « Elle a été bloquée », regrette-t-elle, soulignant l’absence de volonté réelle d’« éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce qui s’est passé ».

Malgré tout, la journaliste assure n’avoir ni peur ni amertume : « J’ai vécu cette expérience-là, et je continue d’assumer mon rôle dans l’espace médiatique, avec courage. »