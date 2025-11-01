La police démantèle un «Gang» spécialisée dans le vol de téléphones

Une bande d’individus spécialisés dans le vol de téléphone portable a été démantelée, ce 30 octobre 2025, par le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff. En effet, après une série de plaintes relatives à des cas de vol de téléphones portables, le commissaire a déployé ses éléments pour mettre les malfaiteurs hors d’état de nuire. Les investigations menées par les limiers ont permis de découvrir que les téléphones volés ont été le plus souvent localisés dans le marché noir de la Patte d’Oie, dénommé « RÉSEAU ».

Alors que les policiers étaient aux trousses des malfaiteurs, ils ont reçu, à la date du 30 octobre 2025, une information faisant état d’un cas de vol de multiples téléphones portables qui s’était produit la nuit, dans le secteur de l’Usine Ben Tally. Les victimes avaient précisé que le malfrat avait acheminé les téléphones volés vers le marché noir et s’apprêtait à les céder au principal receleur.

Suite à cela, les policiers ont effectué une descente sur les lieux et ont réussi à interpeller trois (03) suspects. La fouille corporelle sur les suspects leur a permis de saisir en leur possession sept (07) téléphones portables de marques différentes. Interrogés sur la provenance de ces téléphones, les mis en cause ont été dans l’impossibilité de fournir des explications claires. Pis, ils n’ont pu donner les codes de déverrouillage. Les mis en cause seront ensuite conduits au commissariat.

Puis, une dame se présentera devant les limiers déclarant être propriétaire de l’un des téléphones de marque iPhone 13 simple qui a été trouvé sur les malfrats. Cette victime a annoncé qu’un individu s’était introduit nuitamment dans sa chambre à l’Usine Ben Tally avant de soustraire ledit téléphone et celui de son jeune frère.

Inculpés pour association de malfaiteurs, vols multiples de téléphones portables commis la nuit et recel, les mis en cause ont été placés en garde à vue.

