Waly Diouf Bodian : «Le 8 c’est moi, le vigile du projet«

L’opposition sénégalaise a manifesté, hier vendredi, dans les rues de Dakar. Samedi prochain, ce sera au tour du parti au pouvoir, Pastef, de mobiliser. Waly Diouf Bodian, le Directeur général du Port autonome de Dakar, a annoncé la couleur.

«Le 8 c’est moi, le vigile du projet, qui vais commander personnellement la sécurité sur le terrain», a-t-il posté sur Facebook. Et d’ajouter : « Je jouerai pleinement ma partition pour qu’elle soit adaptée et à la hauteur de l’événement.»