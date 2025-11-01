Mort de Cheikh Touré : La dépouille attendue à Dakar ce samedi

Le jeune Cheikh Touré est mort au Ghana dans des circonstances dramatiques. Ses parents et proches qui l’ont vu partir plein de vie au Ghana, vont malheureusement recevoir une dépouille aujourd’hui. Le corps du défunt gardien de buts est attendu à Dakar ce samedi. L’inhumation est, elle, prévue dimanche à Touba, informe la Rfm reprise par nos confrères de Seneweb.

Le 18 octobre dernier, le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur avait déclaré que les premières investigations des services consulaires «indiquent que Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais, aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds».

Dans un communiqué, la police ghanéenne avait expliqué, le 20 octobre dernier, que c’est un individu dénommé Issa, se présentant comme le frère du défunt, qui avait emmené Cheikh Touré à l’hôpital de Manhyia. Le petit Cheikh Touré souffrait de plusieurs blessures abdominales.

L’homme alléguait que la victime avait été impliquée dans un accident. Il a ensuite déposé le corps à la morgue d’Ebenezer à Tafo de Kumasi. Le décès du ressortissant sénégalais a, ensuite, été constaté à son arrivée par les autorités hospitalières.

«Nous tenons à assurer le public qu’une enquête approfondie sera menée pour élucider cette affaire et que les auteurs seront traduits en justice», assurait la police.