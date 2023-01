Malick Gackou : « Le Plan Sénégal Emergent est un échec »

La situation du pays est catastrophique selon Malick Gackou. Le leader du Grand Parti estime que le Plan Sénégal Émergent programme phare du président Macky Sall, est un échec patent qui ne fait qu’enliser les populations dans la souffrance. Accusant le chef de l’État de tous les maux, il liste entre autres difficultés la hausse généralisée des prix des denrées de consommation courante ; la situation du transport public ; le rapport de l’audit de la Cour des comptes ; la question de la troisième candidature du président.

« Pour ce qui concerne la hausse généralisée des denrées de consommation courante, j’avais assimilé ces mesures à des éléphants blancs car elles étaient statiques et ne pouvaient en aucune manière induire une baisse des prix des denrées de première nécessité. L’histoire nous a donné encore une fois raison. Contrairement à la baisse annoncée, nous assistons aujourd’hui à une hausse considérable et injustifiée des prix du carburant qui va avoir pour effets immédiats l’augmentation du prix de l’électricité et des tarifs du transport. Notre pays vient aussi de connaitre deux accidents tragiques de la circulation qui se sont soldés par un bilan très lourd d’une soixantaine de décès. Le gouvernement du Président Macky Sall, encore dans l’émotion et la précipitation, a pris vingt-trois (23) mesures qui sont loin de régler la lancinante question de la sécurité routière », a fait savoir Gackou lors de sa conférence de presse.