Malick Wade Guèye écrit une lettre…à Guy Marius Sagna

GUY MARIUS, tu te trompes de combat.

« Qui prend conseil franchit la montagne; qui n’en prend point fait fausse route même en plaine. »

Guy, Marius, tu te trompes lourdement de combat parce que tu n’écoute personne. Tu fais fausse route.

Si tu es un vrai casamançais, un vrai propagateur des combats de justice, de liberté et de démocratie, faut d’abord commencer par la Casamance. Tu es d’Étomé, un village au cœur de cette région naturelle qui, voilà presque 40 ans, n’a connu la quiétude qui permettrait aux habitants de vivre tranquillement.

Des sudistes, j’en ai des amis, des collègues et des parents; mais beaucoup d’entre eux sont des pionniers de la Paix. Mais hélas, ils ne savent plus quoi faire pour convaincre ceux qui attisent le feu de cette guerre qui n’a que trop duré.

Depuis le début des années 1980 une rébellion a opposé les rebelles indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), dirigé par l’Abbé Diamacoune Senghor et les forces gouvernementales, causant la mort de plusieurs centaines de personnes, disloquant des familles pendant les affrontements, sans parler des nombreuses victimes de mines « antipersonnel ». Des accrochages ponctuels continuent à se produire, entre armée et « rebelles », mais également entre groupes rivaux émanant des ailes armées du MFDC dont la plupart nourrissent des ambitions personnelles.

La Casamance, y’a région mon cher Guy Marius, auparavant l’une des régions les plus prospères du pays, a été profondément traumatisée par ces violences. Elle est devenue autres aujourd’hui.

En tant que fils de cette localité soif de Paix, tu devais prendre ton bâton de pèlerin, toi et tous les membres de ton fameux FRAPP, au prix de vos vies pour que revienne la Paix dans cette partie du Sénégal. Voilà le véritable combat qui vaille pour tous casamançais.

La région naturelle de la Casamance a besoin de tranquillité, de cohésion, d’entente et de réconciliation pour sa prospérité. Toutes les filles et tous les fils de cette partie du Sénégal doivent s’engager à porter ce combat au lieu de vouloir porter un combat qui n’est pas le tien à Dakar à plus de 400 km de chez toi.

Au lieu d’aller s’agripper aux grilles du palais, vas t’agripper aux Kalasnikovs de ceux qui tuent des innocents, vas demander à ceux qui enfuissent les mines d’arrêter et de les enlever. Vas dire à ces gens que le Sénégal est un et indivisible. Dites leur qu’Aguene et Diambogne sont des sœurs qui ont vécu dans la chaleur d’un amour familial. Dites leur qu’ils ont tué le soldat de deuxième classe Souka DIOUF Farba, Waly MAR, le capitaine Cheikh WADE, les premiers classes Moustapha CISSE et Abdoulaye NDIAYE, le Capitaine Malé NDOUR et tant d’autres.

Nul de raisonnable ne peut accepter ton appel sans d’abord te demander par la raison, la vertu , l’honneur d’interroger votre conscience car, un homme de courage ne doit pas être un lâche, et qu’un homme de bien qui se dit patriote ne peut être un homme qui n’est pas à la hauteur d’instaurer d’abord la Paix chez lui.

Mon cher GUY, à moins que tu ne sois hypocrite, ce que je ne pense pas, les âmes justes se livrent à ses réflexions amères mais pleines d’interrogations. Comment un natif d’une zone en ébullition depuis plus de 30 ans peut-il vouloir porter un combat fusse t’il patriotique à plus de 400 km de chez lui?

Vas, mon cher porter le message de la Paix à tes parents pour que revienne la quiétude en Casamance. Nous en avons besoin pour que cette partie du Sénégal ne manque plus les rendez-vous de demain pour une Afrique unie, libre et prospère que nous souhaitons tous.

Elle travaille aujourd’hui à sa reconstruction et à la restauration de son image, notamment en tant que destination touristique.

Malick Wade GUEYE