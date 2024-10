Mamadou Diallo : «Un pays ne se construit pas par des manipulations…»

LA POLITIQUE SUR LE QUI VIVE (Par Mamadou Diallo)

Les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 peuvent être prises pour une clarification dans l’arène politique après la présidentielle du mois de Mars 2024

Les résultats de ce scrutin permettront une recomposition de l’espace politique où certains leaders prendront leur retraite

Sur le terrain politique il n’existe ni amis ni ennemis mais des intérêts communs la coalition takku walou Sénégal conforte cette citation. Oubliant toutes les calomnies et dénigrements subis, le parti démocratique du Sénégal et l’alliance pour la république mirent sur pied une coalition mettant à leur tête leur bourreau d’hier Macky Sall pour les élections législatives anticipées du mois de Novembre 2024

Cette retrouvaille de la famille libérale s’était sentie depuis la présidentielle de Mars 2024 avec le rejet de la candidature de Karim Wade. Cette coalition nous donne la clé du deal de la supposée affaire de corruption perpétrée à l’encontre de certains membres du conseil constitutionnel dont Amadou Ba fut accusé d’être l’instigateur. Le but de ce complot ignoble était motivé pour le report de la présidentielle de 2024. Intransigeant pour le respect du calendrier électoral et de la démocratie, le conseil constitutionnel organisa la présidentielle à date échue La quintessence de cet acte réconcilie le pouvoir judiciaire au peuple. Ces élections législatives nous incitent à se demander la place de nos vaillantes femmes dans l’échiquier politique du Sénégal ?

Des élections organisées sans une femme tête de liste d’une coalition représente un coup dur pour notre démocratie de surcroit la parité. Les femmes politiques ne manquent pas dans l’espace politique on peut citer Mmes Amsatou Sow Sidibé, Anta Babacar N’gom et Aminata Touré. La déception nous vient d’Aminata Touré battante et constante sur ses convictions. Mimi Touré vient de rater l’occasion de l’implantation, la consolidation la massification et la structuration de son mouvement dans l’ensemble du pays. On ne reconnait plus notre Mme Aminata Touré nationale foulant sous son pied les actes qu’elle a toujours combattus dont on peut citer la transhumance, elle a enterré ses convictions pour être dans les bonnes grâces du régime.

L’annonce de la venue du président Macky Sall tête de liste takku walou Sénégal alimente le débat politique. La peur s’installe dans le camp du pouvoir des menaces fusent d’où des ministres oubliant leurs prérogatives se prennent pour des magistrats. Les délires du pastéfien en chef montrent sa colère signe de faiblesse. Le ridicule ne tue pas le gourou du pastef bénit la transhumance son cheval de Troie contre le régime du président Macky Sall. Les leçons de morale chantées et adoubées par le gourou du pastef sur les valeurs à apporter sur l’échiquier politique du pays sont devenues des leurres’ appât du gain électoral cause principale de cette transhumance grandiose nous rappelle ce fameux terme « kou dé sa yaye diourate » faisant fi des gens qui se sont sacrifiés donnant leur vie pour un idéal

Mr le gourou la peur ne doit pas vous pousser à abandonner la raison et ravaler vos critiques d’hier Par les actes posés, le gourou sonne le réveil de l’opposition inspirant leur thème de campagne électorale des législatives. Un pays ne se construit pas par des manipulations et calomnies monsieur le gourou « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps » la jeunesse consciente sait disséquer le bon grain de l’ivraie.

Mamadou Diallo Poulo Dierry