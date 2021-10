Mamadou Lamine Diallo : « Je salue les mesures du Président Doumbouya »

Quel régime pour veiller sur nos ressources naturelles?

C’est la question cardinale posée aux élites politiques africaines. On sait que le pétrole et l’uranium du Tchad ont plongé ce pays dans une crise institutionnelle sans fin. Le Maréchal Deby a dit que c’est la France qui a dépêché des constitutionnalistes pour tailler la loi de son pays afin de lui permettre de rester Président à vie.

Le plus cocasse, c’est Alpha Condé imposé à la tête de la Guinée, scandale géologique. Il modifie sa constitution, fait tuer des centaines de citoyens, se déclare vainqueur et se fait reconnaître par la justice de son pays et ses pairs de la CEDEAO et de l’UA.

“Le présidentialisme a échoué dans la préservation des ressources naturelles en Afrique.“

Lorsque le Colonel Doumbouya le renverse et prête serment devant la Cour Suprême, ses pairs refusent de le reconnaître. Qu’est ce qui fait foi? La justice des pays? C’est l’incohérence totale chez les chefs africains.

En attendant, je salue les mesures du Président Doumbouya, libération des prisonniers politiques de Alpha Condé et ouverture de la frontière avec le Sénégal.

Voilà Macky Sall Président parrainé qui nargue la Cour de Justice de la CEDEAO. Celle-ci lui avait donné six mois pour mettre fin à la comédie du parrainage dans nos lois. Silence Radio! Pourtant c’est la CEDEAO qui lui a permis d’intervenir en Gambie pour chasser le dictateur Yahya Jammeh soutenu par Alpha Condé et de permettre la finalisation du vieux dossier, le Pont sur la Gambie, oxygène de la Casamance.

Mamadou Lamine Diallo