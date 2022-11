Mamadou Lamine Diallo : « La Sogepa brade le foncier du peuple »

Selon la constitution, le foncier, la terre appropriée, appartient au peuple. Ceci a des conséquences que BBY ne mesure pas et feint d’ignorer. L’Etat se comporte comme si le foncier lui appartient à travers le PR et la toute puissante commission domaniale du ministère des finances. J’ai préconisé la séparation des domaines et des impôts, tellement les problèmes du foncier au Sénégal sont complexes et de plus en plus difficiles avec la pression démographique.

Macky Sall a préféré se séparer de Doudou Ndoye et enterrer le rapport Sourang sur la Commission foncière. Et le voilà à créer la Sogepa, société nationale de gestion du patrimoine bâti de l’Etat.

Pour commencer, on ne connaît pas exactement le patrimoine bâti de l’Etat et surtout dans les régions. Mais en plus, cette société opaque gérée par un inconnu au bataillon, passe son temps à donner à des étrangers le patrimoine bâti de l’Etat.

J’ai posé la question au gouvernement sur les gains pour l’Etat de la cession des buildings de l’Etat aux privés, le Sporting Club,… Aucune réponse!

Quand Sonko a parlé de la cession des locaux de la gendarmerie du plateau, le DG a expliqué que le sieur Peretz construisait de nouveaux locaux pour la gendarmerie. Comme si le Génie militaire ne pouvait pas le faire.

Nous respectons l’Armée nationale. Elle ne doit pas être mêlée aux combinaisons douteuses de la Sogepa. De ce point de vue, la sortie du colonel à la retraite Wardini n’est pas acceptable.

Dan Peretz, marchand d’armes, se mêle du foncier du peuple. Ron Yaffet membre de la délégation sénégalaise aux côtés de Aissata Sall Tall aux Nations Unies, s’occupe de notre foncier à New York après l’Université Ahmadou M. Mbow. Tout cela fait désordre.

Les deals de la Sogepa sont effrayants, c’est le patrimoine bâti de l’Etat qui est en danger. Il faut arrêter la machine infernale lancée par la bourgeoisie foncière et épicurienne de l’APR/BBY.

Mamadou Lamine Diallo