Mamadou Lamine Diallo répond au partisan de Mary Teuw Niane

Dans une note parvenue, hier, à Xibaaru, Bacary Seck, un lieutenant de Mary Teuw Niane, avait tiré à boulet rouge sur Mamadou Lamine Diallo qui n’a pas tardé à réagir. Le député dans ses questions économiques de la semaine (Questekki) n’a pas du tout raté l’affidé » de l’ancien ministre de l’enseignement supérieur.

« Mary Teuw Niane a envoyé un de ses affidés, nous dire qu’il n’a pas besoin qu’on lui dise comment faire son travail de PCA. Très bien. A sa façon donc, il va nous clarifier l’affaire de nos 400.000 du scandale du siècle Sall-Timis concernant la spoliation du gaz de son Saint Louis », lance MLD.

Qui revient à la charge : « L’aspirant à la mairie de Saint Louis ne peut pas ignorer les deals autour du gaz naturel de Saint Louis qui appartient au peuple sénégalais et donc aux Saintlouisiens aussi. En attendant, Mr le Ministre MTN, Oui ou non Macky Sall est à son deuxième et dernier mandat ? Je dis oui et vous alors ? », s’interroge Mamadou Lamine Diallo dans sa Questekki de la semaine.