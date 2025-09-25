Mame Mbaye Niang «réapparaît»…à New York

Il avait complètement disparu des radars. Mame Mbaye Niang est réapparu à New York, aux États-Unis. Il figurait parmi les personnalités présentes à la cérémonie de dédicace du nouveau livre de Macky Sall, L’Afrique au cœur, ce mercredi.

Les Échos, qui donne l’information, relève que l’ancien ministre était aux côtés d’autres personnalités comme l’ancienne Première dame Marième Faye, Mankeur Ndiaye et Awa Marie-Coll Seck, deux autres anciens ministres.

Il y avait aussi Coura Macky et Oumar Demba Bâ, poursuit le journal. Qui cite également parmi les invités l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon, l’ancien président de la commission de l’Union africaine Moussa Faki et l’ancien président du Conseil européen Charles Michel.

Depuis l’avènement du nouveau régime, Mame Mbaye Niang n’a pas mis les pieds au Sénégal. Il a fait condamner Ousmane Sonko pour diffamation, l’empêchant ainsi d’être candidat à la présidentielle du 24 mars 2024.