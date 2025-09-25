Haute Cour de justice : Moustapha Diop reste en prison

L’ancien ministre Moustapha Diop reste en prison. La commission d’instruction de la Haute cour de justice a rejeté sa demande de liberté provisoire. La décision est tombée la semaine dernière, d’après Libération, qui donne l’information.

Le maire de Louga avait introduit cette requête après son audition au fond dans le cadre de l’instruction relative à la gestion du fonds Force Covid-19.

Il est sous mandat de dépôt depuis mai dernier pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs.