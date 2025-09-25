Financement libyen : Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison

Former French president Nicolas Sarkozy with his wife Carla Bruni arrives for the verdict in his trial for illegal campaign financing from Libya for his successful 2007 presidential bid, at the Tribunal de Paris courthouse in Paris, on September 25, 2025. A Paris court is to issue its verdict on September 25, 2025 in the trial of former French president Nicolas Sarkozy and 11 co-defendants on charges of accepting illegal campaign financing from late Libyan dictator Moamer Kadhafi, with prosecutors demanding a seven-year prison sentence. The ruling is the latest in a string of legal hurdles for the right-wing ex-leader, 70, who denies the charges. Sarkozy, who was president from 2007 to 2012, has already been convicted in two separate cases and stripped of France's highest honour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

La justice a rendu sa décision ce jeudi 25 septembre concernant Nicolas Sarkozy, jugé dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L’ex-président a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs, mais a été relaxé des chefs de corruption, de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale.

À sa sortie du tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Sarkozy a vivement contesté sa condamnation à cinq ans de prison, déclarant : « S’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. » Il a qualifié ce verdict de « gravité extrême pour l’État de droit » et a annoncé son intention de faire appel.

La peine de cinq ans de prison est assortie d’un mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. L’ancien président n’a pas été incarcéré immédiatement, mais les modalités d’exécution de la peine seront décidées dans les semaines à venir. Malgré l’appel, cette peine s’appliquera. Par ailleurs, parmi les autres protagonistes du procès, l’ancien ministre Claude Guéant a été condamné à six ans d’emprisonnement pour usage de faux, blanchiment aggravé, trafic d’influence, corruption passive et association de malfaiteurs.

Cependant, compte tenu de son état de santé incompatible avec une détention, le tribunal a écarté le mandat de dépôt à son encontre. Brice Hortefeux, également ancien ministre, a été condamné à deux ans de prison pour association de malfaiteurs. Quant à Eric Woerth, ex-trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, ainsi qu’Edouard Ullmo et Ahmed Bugshan, ils ont été relaxés. Au total, onze prévenus ont été jugés, le douzième, Ziad Takieddine, étant décédé mardi.

Le parquet national financier a porté l’accusation principale contre Nicolas Sarkozy, l’accusant d’avoir passé « un pacte de corruption faustien avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années » afin de satisfaire ses ambitions politiques dévorantes.

Tout au long du procès, l’ancien président a clamé son innocence, qualifiant les accusations d’« infamie ». En mars dernier, après trois mois d’audiences, le parquet avait requis contre lui sept ans de prison, une amende de 300 000 euros et cinq ans d’inéligibilité.