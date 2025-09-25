Linguère : Une femme retrouvée morte pendue

Les habitants du village de Thicogne, localité située dans la commune de Kamb, dans le département de Linguère, sont sous le choc. Une femme répondant au nom de Mariama Bâ, âgée de 50 ans, a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Elle a été retrouvée morte, pendue dans sa chambre.

Après sa longue absence du domicile familial, les autres membres de la famille se sont lancés à sa recherche. Ils ont suivi ses pas jusque dans sa chambre, où le drame s’est produit. Elle s’est servie d’une corde pour commettre l’irréparable.

Alertés, les gendarmes de Yang-Yang et le personnel soignant de Kamb se sont rendus sur les lieux. Après constat, la dépouille de Mariama Bâ a été déposée à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra par les sapeurs-pompiers. Selon une source de Seneweb proche de la famille, la défunte souffrait depuis quelques temps de troubles mentaux.

Elle laisse derrière elle plusieurs enfants.La gendarmerie de Yang-Yang a ouvert une enquête pour déterminer les vraies raisons qui ont poussé la victime à mettre un terme à sa vie.

