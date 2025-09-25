Mansour Faye obtient une liberté provisoire sous contrôle judiciaire

L’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territorial, Amadou Mansour Faye, a été libéré, ce jeudi, par la commission d’instruction de la Haute cour de justice. Après quatre mois de détention préventive, il a bénéficié d’une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, pour contestations serieuses

Mansour Faye était placé sous mandat de dépôt, le 26 mai 2025, pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. L’affaire porte sur une commande de riz d’une valeur estimée à 2,749 milliards F CFA.

Il a été entendu au fond, le 15 septembre. Lors de l’audition, il a contesté les faits qui lui sont reprochés.

Source : Seneweb