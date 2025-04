Mandiaye Gaye : «L’avion Sénégal a véritablement le problème d’un vrai pilote»

L’avion Sénégal a véritablement, le problème d’un vrai pilote à son bord.

Le véritable problème du Sénégal, sous Diomaye, c’est que l’on ne sait pas en fin de compte qui est véritablement, le vrai pilote de l’avion Sénégal ? Pourquoi le président Diomaye, lorsqu’il appelle officiellement et invite en tant que chef de l’Etat, à des assises de la justice et un dialogue avec les syndicats et employeurs, il ne dirige pas personnellement, les travaux en toute responsabilité et d’assumer la mise en œuvre fidèlement des conclusions issues des travaux ? Pourquoi curieusement, au lieu de cela, il s’en lave les mains complètement et, confie intégralement, le tout à son Pm avec des pouvoirs plénipotentiaires en toute indépendance et agissant en lieu et place de chef de l’Etat ?

Alors que son Pm ne semble pas comprendre le vrai sens de ce que veut dire dialoguer. Plus exactement, ce dernier n’est pas un homme de dialogue avec sa hauteur de vue surdimensionnée du fait de ses affidés qui font de lui hors du commun et supérieur à tout le monde. Car, habituellement, il prend et considère ses interlocuteurs, non pas comme des égaux, mais comme ses subordonnés ou obligés qui n’ont pas le droit d’objection ou d’avoir leurs opinions et points de vue différents ou des contrepropositions qui leur sont propres sur la question à l’ordre du jour.

Au total, au regard de la marche actuellement, du pays, il est clair pour tout citoyen attentif et fin observateur objectif, que le président Diomaye semble vouloir se délester de ses pouvoirs et prérogatives de président de la République (trop lourds peut-être pour lui) qu’il veut confier à son Pm. Le véritable problème du Sénégal, sous Diomaye, c’est que l’on ne sait pas qui est le pilote de l’avion Sénégal ? Mais cela n’est-il pas un aveu d’échec qu’il n’ose pas avouer? Alors qu’il a été élu démocratiquement par la majorité des électeurs pour exercer pleinement cette fonction indivisible e sans partage.

Si le président ne se sent pas en mesure de remplir à la hauteur cette fonction, le plus indiqué, courageux, voire honnête, c’est de rendre le tablier au peuple sénégalais qui vous avez élu pour qu’il se trouve souverainement un autre citoyen à la hauteur de la charge présidentielle. Oui, puisque la substitution du président par quelqu’un d’autre non élu, n’est pas prévue par la constitution même si celle-ci est malheureusement et quasiment, une pâte à modeler entre les mains du président de la République qui en use et abuse à sa guise, en l’absence d’un contre-pouvoir législatif très fort et responsable.

Ce sont là, les raisons qui me poussent à me poser la question de savoir si effectivement, il y a un vrai pilote de l’avion Sénégal. La confusion qui enfle chaque jour davantage au sommet de l’Etat, est aggravée par les déclarations si osées, troublantes et très graves, de Ndeye Khady Ndiaye de Sweet beauté. Des propos complètement en déphasage et en contradiction flagrante dans une république normale, lorsqu’elle révèle, à travers ses propos graves en disant : « man may borom rewmi » sa proximité avec le sommet du pouvoir est confirmée par le Pm dans une vidéo. Effectivement, le Pm chante les louange de cette dame dans un discours, il reconnaît l’apport inestimable de Ndeye Khady Ndiaye dans le projet.

Mandiaye Gaye