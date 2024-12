Manifestation nue des féministes : Jamra et Cie déposent une plainte

Suite à l’annonce de la tenue d’une manifestation nue le 31 décembre 2024, des féministes du Sénégal, Mame Makhtar Guèye de Jamra et Cie, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de Dakar. Ils dénoncent la violation des lois sénégalaises concernant l’atteinte à la pudeur et l’outrage public aux bonnes mœurs

Voici la plainte :

Dakar, le 23 décembre 2024

OBJET : PLAINTE pour :

● PROMOTION du NUDISME

● OUTRAGE PUBLIC aux bonnes mœurs et ATTENTAT à la PUDEUR

À l’attention de: M. Ibrahima Ndoye Procureur de la République

Dakar – Sénégal

Monsieur le Procureur,

UN COLLECTIF DE FEMMES, se réclamant du « Féminisme », a rendu public un prospectus (ci-annexé) annonçant un sit-in que leurs membres comptent tenir le 31 décembre prochain pour, disent ses initiatrices, fustiger « la culture du viol », et exiger l’application du « Protocole de Maputo ». Cette sortie virulente de ces « Féministes », qui défraie la chronique, en raison ́notamment de l’impertinence des termes utilisés (« taatu néén ») et de son anachronisme (le viol étant déjà criminalisé au Sénégal, par la loi 2020-05 du 10 janvier 2020), continue de susciter des vagues d’indignation dans cette opinion sénégalaise, fière des nobles valeurs socio-culturelles que lui ont généreusement léguées ses vaillants ancêtres, et les illustres figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise.

NOTRE PAYS étant reputé pour son attachement séculaire aux vertus du dialogue, nous avons entrepris de nouer un échange constructif avec certaines d’entre elles. Mais rien n’y fit ! Ces féministes, qui veulent apparemment dérouler un AGENDA CACHÉ, s’obstinent toujours, en dépit de nos appels fraternels les invitant à savoir raison garder, à tenir leur SIT-IN OBSCÉNE, dans un pitoyable MIMÉTISME AVEUGLE des extrémistes du « FEMEN ». Du nom de ce mouvement de femmes occidentales qui ont choisi de troquer la mode classique de revendications, avec banderoles et pancartes, par un EXHIBITIONISME OUTRANCIER, dans l’espace public, en faisant étalage de leurs attribués féminins, se pavanant ENTIÈREMENT NUES pour, prétendent-elles, « mieux se faire entendre».

CET APPEL PUBLIC À LA NUDITÉ est assurément une BRAVADE constitutive d’une violation des dispositions du Code pénal sénégalais sur L’ATTENTAT À LA PUDEUR et L’OUTRAGE PUBLIC AUX BONNES MŒURS (articles 318 et 324). Et, par ricochet, de la loi 2008-11 du 25 janvier 2008 qui punit toute diffusion, par un moyen de communication électronique quelconque, exposant AUX REGARDS DU PUBLIC, des vidéos, sons, images, textes, CONTRAIRES AUX BONNES MŒURS.

IL S’Y AJOUTE que d’autres organisations, d’obédience religieuse, ayant annoncé, au vu et au su de tous, dans les réseaux sociaux, leur ferme intention de ‘S’OPPOSER PHYSIQUEMENT à cette singulière manifestation, qui fait ouvertement la « promotion du nudisme », le risque de TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC est dès lors évident, en ce qu’elle perturbe gravement la quiétude de nos compatriotes, préoccupés à boucler cette fin d’année dans le havre tranquille de la cellule familiale.

CE STYLE hors-du-commun que les organisatrices comptent imprimer à leur manifestation, s’apparente fortement à celui, bien connu dans l’Hexagone, des FEMENS. Ces adeptes d’un féminisme radical, appelé également « extrémisme» – dont nous vous avons fait parvenir un extrait-vidéo.

CE MOUVEMENT de « Féministes-extrémistes », qui a étendu ses tentacules partout en Occident, et au-delà, s’affirme athée et ouvertement antireligieux. Aussi, compte-t-il en son sein une branche de « féministes jusqu’au-boutistes » – majoritairement des célibataires endurcies et des lesbiennes – qui contestent la forme actuelle de l’organisation matrimoniale. Et préconisent la remise en cause du statut « quasi autocratique » que les lois actuelles conférent aux époux.

CES «FEMENS» prônent essentiellement LE NUDISME comme forme privilégiée de revendication et de contestation publiques.

LES SIGNATAIRES DE CETTE PLAINTE souhaitent vivement que les autorités etatiques et judiciaires de notre pays, dans leur mission régalienne de veiller au respect des textes de lois, censés garantir la STABILITÉ SOCIALE et la PAIX CIVILE, s’opposent, par des MESURES PRÉVENTIVES FORTES, à cette PROPAGANDE MALSAINE, assortie d’une intention délibérée de fouler aux pieds nos bonnes mœurs, de PERVERTIR LE JEUNE PUBLIC et désacriliser nos valeurs religieuses. À l’actif de ces «féministes» autoproclamées, qui persistent à vouloir mettre en œuvre un agenda importé, de destruction de la cellule familiale et de DÉGRADATION DE L’IMAGE DE LA FEMME SÉNÉGALAISE, réputée incarner les vertus ancestrales de TÉGUINE (courtoisie), de KÉRSA (pudeur) et de JÔM (dignité).

AFIN que cette bravade de ces « Féministes » atypiques ne produisent davantage d’impacts négatifs, désastreux et regrettables, dans la société sénégalaise, au détriment surtout de la frange sociale la plus vulnérable, à savoir la Jeunesse, les SIGNATAIRES DE CETTE PLAINTE estiment devoir compter sur votre sens aiguë des valeurs de la République, et de la noblesse de notre patrimoine socio-culturel de base, pour CONJURER, en amont, ces manœuvres féministes perverses et obscènes, pour SAUVEGARDER NOTRE SI PRÉCIEUSE STABILITÉ SOCIALE et nos VALEURS SOCIO-CULTURELLES DE BASE.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, nos respectueuses considérations.

Pour le Collectif

des plaignants

————————

▪︎ Mame Mactar Guèye (JAMRA)

▪︎ Adama Mboup (CDVM)

▪︎ Imam El Hadji Aliou Dia (DKWH)

▪︎ Imam El Hadji Lamine Diagne (DMKS »