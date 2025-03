Mansour Faye : «La presse libre est entrain d’être bâillonnée et ostracisée»

Vous n’avez pas le droit de faire profil bas!!! (Par Mansour Faye)

En août 2023, des intellectuels de la société sénégalaise s’étaient mobilisés pour signer une pétition portant sur des supposées « dérives » du Président Macky Sall qui menaçaient les acquis démocratiques de notre cher pays. Loin de moi l’idée de mettre en doute, pour la plupart d’entre eux, les motivations qui les animaient et leurs amours pour un Sénégal de paix et de stabilité, mais aujourd’hui, avec le recul, on est en droit de se demander qu’en étaient-ils réellement ?

Les scandales tempêtés durant le régime Sall en étaient-ils finalement?

En tout état de cause, un an après l’arrivée au Pouvoir de SAS « demi-dieu », parce qu’en fait tout est concentré entre ses mains, je n’ai pas vu un seul rapport réel (pas commandité) des services compétents de l’Etat du Senegal étayer ces accusations fallacieuses. Des suspicions, rien que des suspicions, rien de factuels!!!

Qu’en étaient-ils de ces déviations vis-à-vis de l’Etat de droit?

Ces signataires n’étaient-ils pas eux-mêmes victimes directement ou indirectement de manipulations et d’influences insidieusement organisées par SAS « demi-dieu » et ses penseurs occultes ?

Je suis tenté de répondre par l’affirmative!

Je me permets de rappeler quelques faits:

– Nous avons nous tous entendu SAS « demi-dieu » dire devant ses sbires et en direct qu’il simulait une maladie lors de son incarcération ;

– Nous l’avons tous vu à Bignona debout devant une de ses alliés et son « ami » Barthélemy Diaz, faire semblant d’avoir un malaise;

– Nous avons tous constaté, lors de sa première convocation, qu’il faisait semblant d’être menotté, donnant le signal pour faire déclencher les émeutes et le saccage des biens publics comme privés. Le début d’une période de troubles provoqués et savamment orchestrés s’installa avec toutes les conséquences qui en découlèrent;

– devant les caméras, il n’a pas hésité, pour se dédouaner de sa forfaiture de la période couvre-feu, évoquer un mal de dos imaginaire qui semble curieusement guéri ainsi que le blanc seing de son mystérieux Oustaze pour un traitement très personnalisé.

QUELLE CATASTROPHE!!!

La liste est si longue qu’elle ne peut être exhaustive.

Chers concitoyens, nous n’avons pas le droit de fermer les yeux sur ce qui est entrain de se passer dans ce pays. Et je m’adresse singulièrement à cette respectable intelligentsia honnête, épris de paix et de justice.

Vous êtes tous conscients et témoins que le modus operandi déployé pour mettre Farba Ngom en prison, est odieux, injuste et injustifiable. Point besoin de dire que cette procédure souffre d’irrégularités évidentes.

Le passage de Moustapha Diakhaté, en prison, pour le terme « Alkou » est une hérésie. Le même refrain pour un jeune chroniqueur, Ardo Gningue, disant « Thiappa » n’est pas en reste.

Pour mon cas où aucune procédure ou décision de justice voire administrative ne m’est notifiée, cette privation de droit est dû « MATEYISME » et une méprise du peuple pour satisfaire les desiderata d’un homme assoiffé de vengeance, au projet funeste et chimérique.

Depuis quand dire à un menteur qu’il ment est devenu une insulte?

D’autant plus que lui-même et ses affidés y sont allés à cœur joie avec le Président SALL et ses collaborateurs.

Le chemin vers lequel semblent se diriger SAS « demi-dieu » et ses penseurs, est une voie sans issue et calamiteuse pour l’avenir de notre chère nation qui ne cesse de voir son image se dégrader de jour en jour.

La presse libre est entrain d’être bâillonnée et ostracisée. La cohésion sociale qui est le socle de notre société est entrain de vaciller. Comment admettre ou comprendre qu’une haute autorité de la trempe d’un Premier Ministre puisse se soulager et dire devant le monde: « enfin, un diola » lui-même en étant un. Il aurait dit « enfin un sérère » et on se serait réjoui de sentir que nos autorités tiennent à nos traditions telle le Cousinage à plaisanterie qui joue un rôle important dans la stabilité sociale du Sénégal. Ce bout de phrase qui semble banal est loin de l’être et nous en dit long sur l’état d’esprit de son auteur.

Comment qualifier la mise en place de la milice « les combattants du projet ». Est-ce à penser à la gestation des « Tontons Macoutes »!

Je signale que c’est grave et même très grave et très sérieux!!!

Pour terminer j’espère que les sénégalais ont pris conscience du populisme dévastateur de SAS « demi-dieu » qui nous a mené dans un imbroglio alambiqué, sans issue, avec le braquage du FMI qui ne veut rien entendre sinon que de proposer des mesures drastiques socialement parlant et économiquement insoutenables.

Voulant ternir l’image du Président SALL , il en arrive à mettre le Sénégal dans une posture inconfortable, dégradant la confiance acquise de longue lutte auprès de ses partenaires internationaux et endiguant tout le respect dont il jouissait, parce qu’étant un grand peuple dirigé par de grands hommes.

Mais hélas, on est obligé d’admettre l’abdication de celui à qui est conféré la mission de développer le pays, de le protéger, le défendre et de le grandir.

J’invite, dès lors, le peuple à se saisir de cette situation et d’envisager des mesures correctives. Rien ne sera de trop pour stopper cette dangereuse dynamique.

Que Dieu nous vienne en aide et qu’il préserve le Sénégal!