Sonko et Pastef tiennent leur «tailleur»…il façonne la loi d’amnistie à leur image

À chaque régime, il y’a certaines personnes qui se distinguent. Macky Sall avait son «tailleur constitutionnel». Et le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) à son homme de main. Contrairement à l’ancien ministre de la Justice, ce pastéfiens fait l’impossible pour façonner la loi d’amnistie à l’image de Pastef. Une mission qui eet loin d’être gagnée à l’avance. Beaucoup d’obstacles se dressent devant lui.

Quand Macky Sall était au pouvoir, il avait des hommes qui lui étaient loyaux. Ils l’ont défendu face à ses adversaires. Certains allaient au front à chaque fois que le besoin se faisait sentir. Ismaila Madior Fall fait partie de ses hommes. Il a défendu tous les projets de l’ancien président de la République. Il est l’un des artisans du troisième mandat. Il l’a tout fait pour que le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye se présente à un autre mandat. Raison pour laquelle certains l’appelait le «tailleur constitutionnel». Un sobriquet qu’il a fini par accepter

«J’accepte volontiers cette appellation. je l’assume mais je dis souvent ‘´un tailleur de haute couture’´. Cela veut dire, oui je suis un tailleur constitutionnel mais je fais de la bonne couture constitutionnelle. Dans tous les pays en Afrique où j’ai été consultant, c’est moi qui ai fait les Constitutions, certaines révisions constitutionnelles», avait reconnu l’ancien ministre de la justice lors d’un entretien avec une télé de la place. Un rôle qu’il a rempli pleinement. Tout comme Macky Sall, le nouveau régime tient aussi son «tailleur».

Cet homme est dans tous les combats. Quand il s’agit de débat juridique, il fait partie des premiers pastéfiens à prendre la parole. Ces prises de position ont fini par payer. Avec l’avènement de Pastef, il est devenu député. Il s’agit de Amadou Ba. Le parlementaire porte, aujourd’hui, le combat de l’amnistie. Contrairement aux membres de l’Alliance pour la République (APR), ce député ne veut pas abrogation totale de l’amnistie. Il s’est lancé dans une exercice d’interprétation.

Un exercice qui fait beaucoup de bruit. Ce qui l’a poussé à faire des amendements pour tenter de clarifier sa pensée et le champ d’application de sa proposition de loi interprétative. Ce pour essayer de calmer les contestations. Si l’esprit n’a pas totalement changé, trois articles de la précédente proposition (2, 5 et 6) ont été biffés dans le nouveau document qui devrait être soumis au vote le 2 avril. Cependant, un expert parlementaire y a relevé des erreurs et une certaine imprudence.

Si Amadou Ba se tue à la tâche c’est sûrement pour éviter que des milliers de prisonniers politiques retournent en détention. En cas d’abrogation totale, toutes les personnes arrêtées lors des événements de 2021 à 2024 risquent de retourner en prison. Beaucoup d’entre eux n’ont pas été jugés. Ils ont bénéficié de la loi d’amnistie votée sous le régime de Macky Sall. En cas d’une mauvaise manipulation de cette loi, ces partisans et sympathisants de Ousmane Sonko vont retrouver leurs anciennes cellules. Parmi ces personnes figurent les nouveaux dirigeants du pays.

Mais le nouveau «tailleur» du Pastef peine à convaincre. Même chez les patriotes de nombreuses voix se lèvent contre cette proposition de Amadou Ba. Des souteneurs du PROJET sont tous contre ce projet de loi. Le mouvement «Y’en a marre» fait partie des contestataires de la fameuse proposition de loi d’interprétation de la loi d’amnistie. Cyril Touré alias Thiat et ses camarades ont mis le parti Pastef devant ses contradictions. Ils ont rappelé au Premier ministre Ousmane Sonko son engagement électoral d’abroger la loi d’amnistie une fois élu par le Peuple.

Ainsi, pour Thiat et ses camarades, l’heure est venue pour le régime de mettre en œuvre sa volonté exprimée à l’époque devant les électeurs, lors des campagnes électorales de la Présidentielle et des Législatives de 2024. Aïssata Tall Sall, pour sa part, estime que Pastef cherche à introduire un filtre. «Dans la loi interprétative, il est question uniquement de motivation politique, alors que dans la loi d’amnistie, il est question à la fois de manifestation ou de motivation politique. Exclure les manifestations et ne retenir que les motivations politiques signifie que certains seront mis de côté», a-t-elle déclaré.

Un débat qui ne risque pas de pre dre fin de sitôt. Le tailleur de Pastef est déterminé à aller au bout de sa logique. Ayant la majorité à l’Assemblée nationale, les patriotes feront passer cette loi comme lettre à la poste. Ce qui ne fera que relancer davantage les discussions.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn