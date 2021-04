Mansour Faye vole au secours de Pape Amadou Sarr de la DER

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye vole au secours de son poulain et patron de la Délégation Générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER) cible de nombreuses attaques depuis quelques semaines.

Selon L’As, qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, Mansour Faye appelle ses militants à ménager Pape Amadou Sarr. Le maire de Saint Louis trouve que les propos du Délégué général de la DER ont été dénaturés à dessein. D’où son invite à ses militants à ne pas se laisser embarquer dans des débats inutiles. «Nous avons appris à être ensemble dans la discipline et dans l’action», a déclaré Mansour Faye à l’endroit de ses partisans.

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement demande à ces derniers de s’unir et de travailler pour le triomphe de la politique du Président Macky Sall. En dépit du lancinant problème de l’emploi des jeunes, Mansour Faye considère que Pape Amadou Sarr abat un travail titanesque. A l’en croire, le Délégué général à la Der est un partenaire à encourager, même s’il a encore des efforts à faire. Mansour Faye préconise par exemple l’ouverture des antennes de la DER dans tous les départements du pays. Au sein de l’Apr, il se dit que c’est lui qui couve et couvre Pape Sarr.