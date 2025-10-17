Marche Noo Lank : Changement d’itinéraire

Le mouvement Noo Lank a dénoncé ce vendredi un changement de dernière minute de l’itinéraire prévu pour sa marche contre la cherté de l’électricité.

Selon les organisateurs, le Préfet de Dakar a décidé, à la veille de la manifestation, de modifier le parcours initialement validé. Le nouveau trajet ira désormais de l’École normale jusqu’au rond-point Jet d’eau.

« Ce changement de dernière minute a été opéré par le préfet malgré qu’il ait été saisi depuis la semaine dernière. Est-ce une tentative de sabotage ? », s’interroge le collectif dans sa déclaration.

Malgré cette décision, Noo Lank appelle les citoyens à sortir massivement pour dénoncer la cherté de l’électricité et défendre le droit à l’expression pacifique.