Madagascar : Le colonel Michael Randrianirina investi « président de la refondation »

Le colonel Michael Randrianirina a été officiellement investi ce vendredi « président de la refondation » de la République de Madagascar, trois jours après la destitution du chef de l’État, Andry Rajoelina, par l’Assemblée nationale et la prise de pouvoir par les militaires.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la crise qui secoue Madagascar depuis le 25 septembre 2025, début d’un vaste mouvement de contestation sociale. Ce mouvement avait déjà conduit au départ du président Rajoelina du pays le 12 octobre, puis à sa destitution officielle le 14 octobre.

Le colonel Randrianirina, qui avait appelé l’armée à refuser de réprimer les manifestants et annoncé la prise de pouvoir militaire, a prêté serment devant les juges de la Haute Cour constitutionnelle (HCC). Il a également reçu la « Grand Croix de première classe de l’Ordre national », distinction réservée aux présidents.

Dans son premier discours, le nouvel homme fort du pays a souligné l’importance historique de cette journée : « Ce jour marque un tournant pour notre nation. Notre peuple, mû par la volonté de changement et l’amour de sa patrie, ouvre un nouveau chapitre de la vie nationale. » Il a rappelé que, malgré 65 ans d’indépendance, Madagascar reste l’un des pays les plus pauvres du monde, et que la jeunesse – principalement la Génération Z – a manifesté pour réclamer une refondation nationale et la résolution des problèmes sociaux et économiques, notamment les coupures récurrentes d’eau et d’électricité.

Dénonçant « un régime autoritaire » qui a plongé le pays « dans l’obscurité » et recouru à la violence contre les citoyens, Michael Randrianirina a promis « une rupture avec le passé » et l’engagement à « entreprendre toutes les actions nécessaires pour réparer les torts subis par les victimes et garantir le libre exercice des droits fondamentaux ». Il a également appelé la communauté internationale à « accompagner Madagascar dans le processus de refondation nationale ».

Pour sa prestation de serment, le colonel est arrivé en costume civil, mais juché sur un véhicule blindé et entouré de militaires armés et masqués, rappelant sa précédente entrée dans le centre d’Antananarivo en soutien aux manifestants. Plusieurs véhicules diplomatiques, notamment britanniques et chinois, ont été aperçus, ainsi que des représentants français, suisse, allemand et de l’Union européenne. Parmi les personnalités politiques présentes figuraient l’ancien président Marc Ravalomanana et Ruphin Zafisambo, nommé Premier ministre par Andry Rajoelina le 6 octobre dernier.

Des consultations ont été menées ces derniers jours avec les leaders du mouvement de jeunesse. Malgré l’investiture, certaines incertitudes demeurent sur l’avenir du nouveau pouvoir et la poursuite de la mobilisation populaire. Un petit rassemblement a d’ailleurs eu lieu ce matin devant la HCC, appelant le nouveau régime à rester à l’écoute de la voix du peuple.