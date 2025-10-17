Diomaye a quitté Dakar ce vendredi pour Rwanda et Kenya

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce vendredi 17 octobre 2025 pour une tournée diplomatique qui le mènera successivement au Rwanda et au Kenya.

Cette visite de travail a pour objectif principal de « renforcer les liens d’amitié et de coopération » entre le Sénégal et ces deux pays partenaires.

Le chef de l’État effectuera sa première étape au Rwanda avant de se rendre au Kenya. Cette mission en Afrique de l’Est s’inscrit dans la dynamique de consolidation des relations sud-sud et du renforcement de la coopération intra-africaine.