Piégée…une écolière de 13 Ans violée par un polygame

Une affaire de mœurs qui a frappé une famille de Yarakh a plongé tout le quartier dans la stupeur. Une écolière de 13 ans, élève en CM1, a été victime d’un viol en plein jour, un crime odieux qui a conduit à l’arrestation d’un homme de 47 ans.

D’après le témoignage bouleversant de B. Diallo, père de la victime, sa fille est revenue au domicile familial ce jour-là dans un état de détresse absolue.

En pleurs, la jeune A. Diallo présentait des traces de sang sur ses vêtements et au niveau de ses parties intimes. Face à cette scène déchirante, les parents ont immédiatement cherché à comprendre ce qui s’était passé.

Interrogée par ses proches, la fille n’a pas hésité à identifier son agresseur. Elle a désigné M. Guèye, un démarcheur âgé de 47 ans et marié deux épouses. Selon les accusations portées contre lui, cet homme aurait abusé de l’innocence de la fillette pour satisfaire ses pulsions.

Face à l’urgence de la situation, les parents ont transporté leur fille au centre de santé des Maristes. Sur place, le médecin de garde leur a recommandé de se rendre d’abord à la gendarmerie afin d’obtenir une réquisition médicale, document indispensable avant tout examen gynécologique approfondi.

Arrivée à la Brigade territoriale de gendarmerie de Hann, la victime a été entendue en présence de sa mère. Les yeux embués de larmes, elle a raconté aux enquêteurs les circonstances du viol. En rentrant du marché du quai de pêche, elle avait croisé le suspect devant son domicile. Celui-ci lui avait demandé d’aller lui acheter du pain.

À son retour de la course, M. Guèye aurait pénétré en premier dans une chambre, anticipant que la fille le suivrait. Une fois à l’intérieur, l’homme aurait attiré la fillette et, selon ses déclarations, l’aurait immédiatement projetée sur un lit avant de commettre l’agression sexuelle.

Suite à l’audition et au recueil des premiers éléments, une réquisition à personne qualifiée a été établie pour procéder à l’examen médical de la victime. Le certificat médical délivré par la suite a formellement confirmé qu’un abus sexuel avait été perpétré sur la mineure selon des sources de Seneweb proches du Parquet.

Armés de cette preuve irréfutable, les gendarmes se sont rendus sans délai au domicile du suspect pour procéder à son interpellation. Tout au long de la procédure, M. Guèye a maintenu ses dénégations.

Néanmoins, au regard des éléments à charge réunis durant l’enquête, il a été déféré devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour répondre du crime de viol sur mineure.

Source : Seneweb