«Marchés de gré à gré» : La LONASE dénonce une campagne de désinformation

La LONASE dénonce une campagne de désinformation orchestrée autour de prétendus marchés de gré à gré

Depuis quelques temps, nous constatons avec étonnement une agitation dans certains médias autour d’un soi-disant « scandale de marchés de gré à gré » impliquant la Loterie nationale sénégalaise (LONASE). Ces allégations, relayées sans rigueur ni vérification, s’appuient exclusivement sur une prétendue lettre de dénonciation émanant d’un collectif fantaisiste se faisant appeler « Collectif Juub Juubal Jubbanti » et dont les membres restent non identifiés.

A ce jour, la LONASE dans le cadre de l’exploitation des jeux, travaille avec 16 partenaires d’exploitation (1Xbet, Sunubet, Melbet, Amabeltech etc.), 4 partenaires de paiement (Wave, Orange Money, Yass, Wizall), 1 partenaire de centralisation (Afitech) et 6 partenaires techniques (PMU France, Honore gaming, Gitech, Editec, Joystic, Solidicon). Tous les contrats qui lient la LONASE avec ces 27 prestataires n’ont jamais fait l’objet d’un appel d’offres puisqu’ils ne sont pas soumis au Code des marchés publics.

Il est important de préciser qu’il ne s’agit ni de marchés d’acquisition de fournitures ou de prestation de services, ni de marchés de travaux ou de prestation intellectuelle au sens dudit Code. Les relations de partenariat conduites par la LONASE s’inscrivent exclusivement dans une dynamique de co-exploitation de jeux, d’assistance technique ou d’innovation dans les produits proposés au public. Le contrat récemment signé avec le partenaire Paymetrust pour une deuxième plateforme de centralisation répond aux mêmes formes contractuelles que celui qui lie la LONASE à Afitech, première plateforme de centralisation.

La LONASE, dans l’exercice du monopôle pour l’organisation des jeux de loterie et assimilés, conclut des partenariats techniques et commerciaux sur ses produits de jeux. Il s’agit de partenariats, établis dans le cadre du modèle d’exploitation directe des jeux, tel que reconnu par les textes encadrant le secteur. C’est pourquoi, il n’y a aucun coût financier qui figure dans ces contrats de partenariat tel que l’exigent les règles de la commande publique. Donc, il est archifaux d’assimiler ces contrats de partenariat à des marchés de gré à gré.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la LONASE exige de tout partenaire, quelle que soit son expérience, d’avoir une société de droit sénégalais pour pouvoir établir un partenariat technique avec elle. C’est ce qui explique la création de filiales sénégalaises par de grands groupes internationaux intéressés par des partenariats avec la LONASE. La création récente d’une filiale locale n’est donc pas une preuve d’un manque d’expérience mais plutôt une exigence de conformité à la nouvelle politique de la LONASE. Cette démarche permet également d’éviter des évasions fiscales et de donner à l’Etat les moyens de recouvrer plus facilement tous les impôts et taxes dus par les sociétés partenaires.Sous la direction du Dr Toussaint Manga, la LONASE ne signera jamais de partenariat avec une société exclusivement de droit étranger. C’est dans ce sens qu’il a été exigé à Paymetrust international (présent dans une quinzaine de pays d’Afrique dont Mali, Togo, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Tanzanie, Gabon, Tchad, RD Congo etc.) et SFMC (avec qui la LONASE est en discussions et qui est notamment présent à Madagascar, en Guinée, au Brésil, en Angola), de créer des sociétés de droit sénégalais avant toute relation de partenariat.

La LONASE porte aussi à la connaissance du public que depuis un an, un large processus de renégociation et de réévaluation de l’ensemble des contrats de partenariat est en cours. Cette initiative rentre en droite ligne avec les directives des nouvelles autorités. Elle répond aussi au souci de défendre les intérêts de l’entreprise, mettant ainsi fin à des pratiques contractuelles déséquilibrées héritées du passé.

Ainsi, les contrats comportant des clauses léonines, des exclusivités abusives ou des durées excessives (15 à 20 ans) font actuellement l’objet d’un réexamen rigoureux. Cette démarche de rupture peut évidemment susciter des résistances. D’ailleurs, toute l’agitation notée çà et là relève principalement de la dénonciation de l’exclusivité illégalement accordée au partenaire chargé de la première plateforme de centralisation Afitech.

C’est dans ce sens qu’il faut ranger toute la mauvaise foi de certains manipulateurs qui prétendent détenir un contrat inexistant qui lierait la LONASE à SFMC. A ce jour, la LONASE n’a signé aucun contrat avec SFMC même si des discussions entre les deux parties sont en cours pour un éventuel partenariat à la suite de l’arrêt des activités du partenaire Editec. Tout contrat y afférant brandi par un tiers ne serait que du faux. La LONASE se réserve le droit d’ester en justice.

Au demeurant, le Directeur général de la LONASE ne saurait être l’otage d’aucun lobby. Il n’est, non plus, lié à une quelconque société ou entreprise, à quelque titre que ce soit. Il reste déterminé à assainir l’environnement contractuel de l’entreprise dans le respect des règles de bonne gouvernance.

Fait à Dakar, le 19 Juin 2025

La Direction de la Communication

LONASE