Marieme Ba dénonce un gouvernement « en rupture avec la parité »

La formation du nouveau gouvernement sénégalais, composé de vingt ministres dont seulement trois femmes, relance le débat sur l’application effective de la loi sur la parité. Avec à peine 15 % de représentation féminine, de nombreuses voix dénoncent un recul préoccupant.

Dans une tribune, Marieme Ba, responsable Coaching et Formation du parti ACT, estime que « la parité, conquise de haute lutte, ne devrait pas être une variable d’ajustement mais une norme à respecter ». Elle rappelle que le Sénégal compte de nombreuses femmes qualifiées dans des domaines clés comme la santé, l’économie ou la justice, rendant caduque l’argument du manque de compétences féminines.

Selon elle, ce gouvernement « avait l’occasion de marquer une véritable rupture » en matière d’égalité et d’inclusion, mais « donne le sentiment de reproduire les pratiques du passé ». Marieme Ba appelle à considérer la présence des femmes dans les instances décisionnelles non comme une faveur mais comme « une exigence démocratique ».