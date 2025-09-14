Mbaye Dione alerte sur le gel de plusieurs projets de développement à cause des tensions avec le FMI

Invité du « Jury du dimanche » sur iRadio, le secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP) et député, Mbaye Dione, a tiré la sonnette d’alarme sur l’arrêt ou le ralentissement de plusieurs projets majeurs de développement au Sénégal.

Selon lui, ces blocages sont directement liés aux tensions persistantes entre le gouvernement sénégalais et le Fonds monétaire international (FMI). « Le Programme spécial de désenclavement, qui devait construire près de 2 700 kilomètres de routes et générer 50 000 emplois, est pratiquement gelé. Un bailleur anglais, qui devait accompagner ce programme, a suspendu son financement à cause des difficultés avec le FMI », a-t-il dénoncé.

Il a également cité le PACACEN, un programme d’appui aux collectivités territoriales doté de 130 milliards de francs CFA pour sa première phase. « Plus de 120 communes devaient bénéficier de ce financement pour développer leurs infrastructures. Aujourd’hui, tout est arrêté. Les fonds de concours ne sont plus versés régulièrement et beaucoup de mairies peinent même à assurer leurs dépenses de fonctionnement », a regretté le parlementaire.

Les conséquences, selon lui, touchent aussi bien l’État central que le secteur privé. À Dakar comme dans les régions, plusieurs projets immobiliers et de voirie sont suspendus. « Les promoteurs sont pris en otage, les banques ne peuvent plus débloquer les crédits et les entreprises du BTP tournent au ralenti », a-t-il ajouté.

Pour Mbaye Dione, la responsabilité incombe à la gestion gouvernementale des discussions avec l’institution de Bretton Woods. « Tant que les négociations ne sont pas réglées, les bailleurs ne décaisseront pas. Et pendant ce temps, ce sont les populations qui souffrent : des villages restent enclavés, des jeunes privés d’emplois et des communes étouffées », a-t-il martelé.

Le député appelle ainsi à une clarification urgente des relations avec le FMI et à la restauration d’un climat de confiance. « On peut vouloir une souveraineté économique, mais il faut aussi sécuriser les financements qui permettent de faire avancer le pays », a-t-il conclu.