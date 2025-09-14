Le Parti socialiste rend hommage à Djibo Leyti Ka

Le Parti socialiste du Sénégal a rendu un vibrant hommage à Djibo Leyti Ka, figure marquante de la scène politique nationale et ancien cadre influent de la formation.

Par la voix de son porte-parole, Abdoulaye Wilane, la famille socialiste a salué « la mémoire d’un homme d’État rigoureux, d’un militant infatigable et d’un bâtisseur de consensus ».

Disparu en 2017, Djibo Leyti Ka demeure pour beaucoup un modèle de fidélité aux idéaux de justice sociale et de progrès. Son riche parcours politique, marqué par un engagement constant au sein du Parti socialiste et par de hautes responsabilités étatiques, a inspiré plusieurs générations de militants et d’acteurs politiques.

« Son héritage nous inspire. À travers ses combats, ses discours et ses actes, il a incarné une certaine idée du Sénégal : celle d’un pays debout, digne et tourné vers l’avenir », a rappelé Abdoulaye Wilane.

Le Parti socialiste considère Djibo Leyti Ka comme un repère moral et politique dont la vision doit continuer de guider les nouvelles générations dans leur quête d’un Sénégal plus juste, plus uni et plus solidaire.