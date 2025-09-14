Remaniement ministériel : Amadou Gueye (UNIS) dénonce des choix « politiques » et appelle à la démission de Sonko

Le récent remaniement du gouvernement, marqué par la nomination de Me Bamba Cissé au ministère de l’Intérieur et de Yassine Fall à la Justice, continue de faire débat. Pour plusieurs analystes, il s’agit avant tout de décisions politiques plutôt que de réformes répondant aux priorités des Sénégalais.

Invité du Grand Jury sur la RFM ce dimanche 14 septembre, Amadou Gueye, président de l’Union nationale des indépendants du Sénégal (UNIS), a livré une analyse critique. Selon lui, l’entrée de Bamba Cissé, avocat mais non membre du PASTEF, traduit « une stratégie d’élargissement politique » de la part du chef du gouvernement. Quant à la nouvelle affectation de Yassine Fall, ex-ministre des Affaires étrangères, elle relèverait davantage « de la préservation d’un allié » que d’une volonté de rationalisation.

« Je ne vois pas ici de changements économiques majeurs. Ce sont des manœuvres de communication sans portée réelle », a-t-il déclaré face au journaliste Georges Déthié Diop, estimant que le Premier ministre se concentre « sur la manipulation politique plutôt que sur des solutions concrètes ».

Le leader de l’UNIS est allé plus loin, appelant à la démission d’Ousmane Sonko, qu’il accuse d’incarner un « risque systémique » pour la stabilité du pays. « L’économie repose sur la confiance. Aujourd’hui, Sonko est source d’incertitude et d’improvisation. Sa démission redonnerait espoir aux marchés, aux investisseurs et aux ménages », a-t-il soutenu.

Alors que le gouvernement met en avant son Plan de redressement économique et social (PRES), présenté en Italie devant la diaspora, Amadou Gueye y voit « un simple document de communication » dépourvu de fondement solide. Il reproche en outre au Premier ministre d’enchaîner les annonces sans suite concrète et de multiplier les déplacements « davantage destinés à mobiliser politiquement qu’à répondre à la crise économique ».