Maroc : Les supporters sénégalais bénéficient d’une grâce

Les autorités marocaines ont annoncé, à travers un communiqué officiel du Cabinet Royal, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé une Grâce Royale aux supporters sénégalais arrêtés durant les compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Cette décision exceptionnelle intervient à l’occasion de l’Aïd Al Adha et s’inscrit, selon le communiqué, dans le cadre des « relations fraternelles séculaires » unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

Dans son communiqué, le Cabinet Royal précise que cette Grâce Royale a été accordée « pour des considérations humaines » aux supporters sénégalais condamnés à la suite d’incidents survenus durant la compétition continentale.

À travers cette haute décision, le souverain marocain entend également mettre en avant « la profondeur des liens d’amitié, de fraternité et de coopération » entre les deux pays.

Le texte souligne par ailleurs que cette mesure traduit les valeurs fondatrices du Royaume, notamment « la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance ».

Le communiqué royal insiste sur la solidité des relations entre Rabat et Dakar, qualifiées de fraternelles et historiques. À l’occasion de l’Aïd Al Adha, le Roi Mohammed VI a également adressé ses vœux au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au peuple sénégalais.

« Sa Majesté le Roi présente Ses vœux sincères à Son Frère Son Excellence le président M. Bassirou Diomaye Faye, aux autorités et au peuple sénégalais frère », indique le texte officiel.