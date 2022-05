Massaly lance son parti et avertit les « politiciens aventuriers »

Union pour une nouvelle République (Unr) est le parti lancé, hier, à Thiès par Mouhamadou Lamine Massaly. L’ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds) a décidé donc de marcher seul, après avoir quitté ses « frères ». Il s’est démarqué des positions du parti de Abdoulaye Wade après la condamnation, puis l’exil de Karim. Massaly avait, comme Farba Senghor, Pape Samba Mboup et d’autres, accusé Karim Wade de diviser le parti.

Plus tard, lorsque Me Madické Niang a décidé d’être candidat, faute d’avoir été choisi en l’absence de Karim Wade, il a choisi de l’accompagner. Depuis que son candidat en 2019 a accepté la recommandation du khalife général des mourides de s’éloigner du champ politique et de venir à ses côtés, Massaly était devenu moins visible. Le leader de l’Unr a défini les axes prioritaires de son parti politique.

Mais il a aussi profité de cette tribune pour prévenir certains « politiciens aventuriers qui fréquentent les salons de massage et qu’il qualifie de vendeurs de chimères ». Dans un contexte de veille d’élection et de tension entre le pouvoir et l’opposition, l’ancien leader des jeunesses wadistes a invité tous les responsables politiques à « plus de sérénité » et au « respect du calendrier républicain », rapporte Emedia.