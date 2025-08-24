Matar Sall élu nouveau Coordonnateur de Forum Civil

Le Forum Civil connaît un changement significatif à sa tête avec l’élection de Matar Sall au poste de coordonnateur. Ce juriste, spécialiste du droit des médias et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), apporte avec lui une expertise solide et une expérience de quinze (15) ans au sein de l’organisation.

Son élection intervient à l’issue d’une assemblée générale élective tenue ce dimanche 24 août, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre pour cette structure majeure de la société civile sénégalaise.