Maty 3 pommes : « Les partisans de Sonko de la Diaspora se sont acharnés sur moi »

Maty 3 pommes ne compte pas fléchir. La journaliste va continuer à défendre Adji Sarr contre vents et marées. Son engagement, elle en paie le prix fort. Si on en croit ses révélations, les partisans de Ousmane Sonko sont allés jusqu’à planifier son agression. Ce uniquement parce qu’elle défend la présumée victime dans cette affaire de viol.

« Je me suis mêlée à cette histoire à cause de l’acharnement des militants et sympathisants du leader de Pastef Ousmane Sonko contre ma personne. Dés l’éclatement de l’histoire de viol , je veux parler du dossier Adji Sarr, j’ai reçu des menaces de mort le jour où j’ai invité l’avocat de l’accusatrice maître El Hadj Diouf. Je précise qu’à l’époque, les partisans de Sonko suivaient en masse mes lives », dit la journaliste dans une interview avec Seneweb.

Maty 3 pommes de rajouter : « Je n’avais pas encore invité la partie adverse. Par la suite, je l’ai fait par souci d’équilibre. C’est ainsi que le dimanche suivant, j’ai invité maître El Hadj Diouf. Des responsables de Pastef m’ont appelée pour présenter des excuses par rapport aux menaces proférées contre moi. J’ai fait un live 100% Pastef pour qu’ils répondent à maître El Hadj Diouf. S’ensuivra un live avec le groupe Coddas (Françoise Hélène Gaye présidente de Coddas). C’est depuis lors que tout a dégénéré.»

« Les partisans de Sonko de la Diaspora se sont acharnés sur moi avec des vidéos d’insultes, de menaces, mensonges sur ma personne. Cet acharnement a duré plusieurs semaines. J’ai porté plainte à Paris avec les extraits de vidéos traduits, captures d’écran etc. Ils sont allés jusqu’à créer un groupe Whatsapp restreint pour coordonner mon agression. A l’époque, je travaillais à Paris. Ils ont été de connivence avec mes collègues pour me mener la vie dure et me pousser à la démission. J’ai été en arrêt maladie mais grâce à Dieu j’ai gagné ce combat. Celle qui a créé le groupe a été licenciée et les autres ont été sanctionnées. J’ai évoqué dans mes lives, à plusieurs reprises, que j’ai rangé mon habit de « femmes de médias » et je ferai face à ces gens quoiqu’il arrive en tant que citoyenne sénégalaise et être humain tout court », révèle-t-elle.

« Depuis plus d’un an, je fais mes propres investigations sur Ousmane Sonko pour savoir pourquoi ses partisans sont si violents ? Pourquoi veulent-ils intimider les Sénégalais avec ce procédé si dégoûtant ? Qu’est-ce qu’on nous cache ? Pourquoi ils ne veulent pas qu’on parle du dossier Adji Sarr ? J’ai fait ces investigations pour montrer aux partisans et sympathisants de qu’on ne m’intimide pas », conclut Maty 3 pommes