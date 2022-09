Maty 3 pommes pour la tenue du procès Adji Sarr-Sonko

L’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko n’a toujours pas encore révélé tous ses secrets. Après les manifestations de mars 2021 et son lot de morts, le dossier est toujours au point mort. Depuis lors, des voix se lèvent pour la tenue du procès tant attendu. Des personnes comme Maty 3 pommes en ont fait un véritable combat.

« Au début, je n’avais aucun contact avec Adji Sarr. Mais petit à petit, je me suis rapprochée d’elle. J’ai eu de l’empathie car elle est persécutée, insultée, diffamée comme moi. Pire, elle ne peut pas sortir depuis plus d’un an. Violée pu pas, seule la justice nous édifiera. Aujourd’hui, je l’encourage à tenir bon et lui dire qu’elle n’a pas à avoir honte. Qu’elle relève la tête avec dignité et une fois le procès terminé, elle pourra tourner cette page et reprendre sa vie », dit-elle.

« Mon combat, c’est la tenue du procès Adji Sarr/Sonko car il y a eu 14 morts. Après ce procès, on pourra tourner cette page. J’ai vraiment hâte », rajoute la journaliste dans un entretien avec Seneweb.