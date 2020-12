Mbacké : Gallo Ba remobilise l’APR et propose des solutions alternatives pour…

Le Directeur Général de la Sogip sa a réitéré son engagement politique pour le compte de l’Alliance Pour la République et la coalition présidentielle Benno Bok Yakaar. A ce titre, il demande à tous les responsables de prendre conscience de l’importance que représente la commune de Mbacké.

Toutefois, Gallo Ba rappelle que depuis la première magistrature municipale dirigée par Doudou Thiam en passant Samba Yéla Diop, Amadou Ka, Bassirou Ndao et Ibrahima Gueye, tous ses responsables ont toujours occupé de hautes responsabilités au sein des gouvernements du fait de l’importance que présente la commune et le département de Mbacké. A ce titre, il lance un appel à tous les ténors politiques de se rassembler autour de l’essentiel pour l’intérêt exclusif de la commune et de ses populations.

Listant les maux dont souffrent Mbacké, le DG de la Sogip indexe le manque de vision de l’actuelle équipe municipale qui devait à travers son budget, mettre en place une politique progressive pour mettre les jalons d’un hôpital digne de son nom. Ceci devrait être inscrit de manière progressive dans le budget.

Son rang social lui permet de faire un plaidoyer au niveau des services concernés pour doter de Mbacké d’un hôpital de niveau 2 pour permettre aux populations de bénéficier des soins de santé de qualité.

Au Maire de Mbacké, Gallo Ba conseille de faire appel à toutes les compétences pour travailler ensemble et faire du développement de Mbacké leur objectif.

Sur la venue du président Idrissa Seck aux côtés du président Macky Sall, le DG Gallo Ba salue et reconnaît la force politique du responsable de Rewmi et lance un appel à ses partisans au niveau local pour donner corps à la vision de Son Excellence Macky Sall.

Sur le côté sportif, le DG Gallo Ba prône le consensus pour l’équipe phare de la ville

Abdou Marie Dia pour xibaaru