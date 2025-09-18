Mboro : Un chauffeur meurt noyé après avoir sauvé un enfant des eaux

Un jeune chauffeur de 27 ans, domicilié à Mboro, a perdu la vie par noyade, mardi, vers 18 h, après avoir sauvé un garçon des eaux, à Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss (département de Tivaouane).

Le défunt sauveteur s’était jeté à l’eau pour secourir l’enfant en détresse qui a pu être sauvé. Des sources sécuritaires renseignent que son corps a été retrouvé le lendemain mercredi à Khondio, vers 10 h. La gendarmerie de Mboro a été avisée du drame.

La dépouille du chauffeur a été déposée par les sapeurs-pompiers de la caserne de Tivaouane à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Source : Seneweb