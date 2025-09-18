Togo : L’ancienne ministre des Armées arrêtée pour « incitation à la rébellion »

Le 17 septembre, en fin de matinée, des unités de police ont investi une ruelle de la capitale togolaise menant au domicile de Marguerite Gnakadé. L’ancienne ministre des Armées a été arrêtée puis conduite à la direction centrale de la police judiciaire. Bien qu’aucune déclaration officielle n’ait été publiée, une source policière évoque une enquête ouverte pour « incitation à la rébellion ».

Première femme nommée à la tête des Forces armées togolaises en 2020, Gnakadé avait marqué un tournant historique avant d’être évincée du gouvernement deux ans plus tard. Depuis son départ, elle s’est distinguée par des prises de position critiques envers le régime, notamment via des vidéos et messages diffusés sur les réseaux sociaux, appelant à un changement de leadership.

Figure active du mouvement du 6 Juin, qui réclame la démission du président Faure Gnassingbé — au pouvoir depuis près de deux décennies — elle avait tenté de participer aux manifestations organisées par ce collectif. Fin août, une vidéo largement relayée la montrait appelant à une « transition pacifique », affirmant que « Faure Gnassingbé a échoué » et que son maintien serait « une erreur ».

Ancienne directrice générale de la Banque togolaise pour le commerce et l’industrie, Marguerite Gnakadé est également connue pour ses liens familiaux avec le chef de l’État, dont elle fut la belle-sœur.