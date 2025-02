Mbour 4 : Une association plaide pour la levée totale de la suspension des lotissements

L’Association des acteurs immobiliers de Thiès (ASSAIT) a appelé, samedi, l’État du Sénégal à lever entièrement la suspension des lotissements sur le site de Mbour 4, situé en périphérie de la ville. Cette requête a été formulée lors d’un forum sur l’immobilier, organisé à la Chambre de commerce de Thiès, sous le thème : « L’immobilier à Thiès : situation actuelle et perspectives », rapporte l’APS.

La suspension des activités foncières à Mbour 4 et sur d’autres sites du pays avait été décidée à la suite d’une visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le 1ᵉʳ mai 2024. Une mesure transitoire, en attendant la régularisation foncière par une commission ad hoc. Depuis, l’interdiction a été partiellement levée, mais les acteurs du secteur réclament une libéralisation complète.

« À ce jour, nous ne pouvons pas dire avec exactitude où en sont les régularisations pour certains sites comme Mbour 4 », a déclaré Souleymane Thiam, secrétaire général de l’ASSAIT. Il a insisté sur l’importance du foncier et de l’immobilier pour l’économie locale, rappelant que Thiès, privée d’accès à la mer et de frontière avec un pays voisin, doit s’appuyer sur ces ressources pour se développer.

M. Thiam a souligné que la léthargie du transport ferroviaire, autrefois principal moteur économique de la région, a fortement impacté l’emploi et l’activité économique à Thiès. « Ce que nous avons, nous jeunes de Thiès, c’est la terre, le foncier et l’immobilier », a-t-il martelé, estimant que l’État doit considérer cette question sous un angle économique et non comme un simple litige foncier.

L’ASSAIT a également insisté sur la nécessité d’une régularisation foncière à Thiawone Bambara, un autre site en attente de clarification. Selon Souleymane Thiam, face à la pression foncière grandissante à Dakar et Thiès, il est impératif d’anticiper et de protéger les terrains destinés aux grands projets de l’État, tout en garantissant des lotissements à usage d’habitation.

L’association exhorte ainsi les autorités à accélérer le processus de régularisation pour dynamiser l’économie locale et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes de la région.