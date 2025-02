Santé oculaire : Plus 2720 patients de la cataracte opérés à Touba et à Kaffrine

Au total, 2721 patients de la cataracte ont été opérés gratuitement en 8 jours à Touba et à Kaffrine par l’ONG Direct Aid, en partenariat avec le Programme national de la santé oculaire du ministère de la santé et de l’action sociale. Cette année, les initiateurs se fixent l’objectif d’opérer 15000 malades de la cataracte à travers 10 camps de chirurgie sur toute l’étendue du territoire national.



L’ONG humanitaire koweitienne Direct Aid Society a tenu son premier camp de chirurgie oculaire gratuit de l’année 2025 à l’hôpital nationale Cheikh Ahmadoul khadim de Touba du 11 au 15 février où 1222 patients de la cataracte ont gratuitement opérés avec la technique Phaco-émulsification et celle classique souvent utilisées au Sénégal. Selon le responsable de la Cellule Santé de l’ONG, le choix porté sur la région de Diourbel n’est pas fortuit.

« Nous avons un taux élevé de patients de la cataracte dans ces zones du pays. Et les opérations effectuées par les médecins ophtalmologistes sont insuffisantes pour la couverture médicale, sans compter l’extrême pauvreté qui sévit dans ces zones du centre du Sénégal. C’est la raison pour laquelle, le coordonateur du programme national de la santé oculaire au Sénégal, Dr Moctar Dieng Badiane a porté son choix sur ces zones pour démarrer l’année 2025 où les populations éprouvent d’énormes difficultés pour accéder aux soins oculaires faute de moyens financiers. C’est pourquoi l’ONG est venue appuyer le ministère de la santé et de l’action sociale pour la réalisation de ces camps de cataracte gratuit », explique El Hadj Sall, chef de la mission de l’ONG humanitaire koweitienne.

A la clôture du camp de trois jours dans la ville sainte de Touba, les équipes composées de médecins chirurgiens égyptiens de l’Ong « Œil du monde » et les techniciens et ophtalmologistes sénégalais en charge des opérations chirurgicales se sont rendues dans la région de Kaffrine où 1499 autres personnes ont été prises en charge gracieusement au niveau du District sanitaire, Saliou Ndao du 17 au 21 février.

« Après l’étape de Touba, nous sommes rendus dans la région de Kaffrine, précisément au Centre de Santé de Kaffrine. Au total, 1499 patients de la cataracte ont été opérés sur place en 5 jours toujours avec la technologie phaco et celle classique. Mais ce qui nous a surtout marqués lors de cette étape, c’est le jeune garçon en provenance d’une école coranique qui avait perdu la vue à l’âge de 9 ans et qui l’a recouvrée après une intervention chirurgicale. Cela nous a beaucoup marqués et nous motive davantage pour ce que nous faisons pour les populations surtout celles défavorisées et dépourvues de moyens », a souligné El Hadj Sall avant d’ajouter que pour cette année 2025, Direct Aid compte organiser 10 camps de chirurgie oculaire gratuits à travers le Sénégal avec un objectif général de faire opérer 15 mille patients de la cataracte.

Aly Saleh