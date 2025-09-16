Mbour : La foudre tue un pêcheur

Un drame a endeuillé la commune de Mbour, lundi soir. Ngagne, pêcheur d’une quarantaine d’années, a perdu la vie, après avoir été frappé par la foudre. Les faits se sont produits aux environs de 19 h, alors qu’un violent orage s’abattait sur la côte, selon Seneweb.

Après avoir débarqué la pêche du jour avec son équipage, Ngagne est retourné seul en mer pour amarrer sa pirogue. Malheureusement, un éclair est tombé à proximité de l’embarcation. La décharge électrique l’a violemment projeté dans l’océan.

Un de ses compagnons, témoin de la scène depuis la plage, a immédiatement donné l’alerte. Les sapeurs-pompiers ont alors été mobilisés pour lancer des recherches. Ce n’est que tard dans la nuit que le corps du pêcheur a pu être retrouvé et acheminé à l’hôpital pour autopsie.

Le défunt laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants. La tragédie a plongé ses proches et la communauté des pêcheurs de Mbour dans la consternation.