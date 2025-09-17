Pastef au pouvoir…La montée en puissance des influenceurs du « Projet »

Depuis l’avènement du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) au pouvoir, un phénomène nouveau s’est amplifié : la montée en puissance des influenceurs qui se sont autoproclamés défenseurs du « Projet ». Ces figures, souvent très actives sur les réseaux sociaux, ont rapidement comblé un vide médiatique, se positionnant comme les porte-paroles et les commentateurs de la nouvelle ère politique. Ils ont su capitaliser sur leur popularité pour diffuser les messages du parti et défendre ses actions, créant une nouvelle forme de communication politique, plus directe et moins formelle que celle des médias traditionnels.

Cependant, on observe chez certains d’entre eux une dérive préoccupante. Initialement militants et critiques, ils ont, pour beaucoup, abandonné leurs activités originelles pour devenir les nouveaux «laudateurs» des ministres et des directeurs généraux. Cette transition soulève des questions sur leur indépendance et leur crédibilité. La critique constructive a cédé la place à une louange parfois inconditionnelle, transformant leur rôle de vigies en celui de simples thuriféraires. Cette attitude, si elle peut sembler bénéfique à court terme pour les personnalités qu’ils soutiennent, risque de nuire à la crédibilité du « Projet » à long terme.

Le nombre grandissant de ces influenceurs, bien qu’il puisse sembler être un atout, pourrait en réalité plomber la bonne marche du gouvernement. La cacophonie des voix et la course à la visibilité risquent de créer des dissensions internes et de brouiller les messages. De plus, leur manque de coordination et la concurrence qu’ils se livrent peuvent donner une image de désorganisation et de confusion, nuisant ainsi à l’efficacité de la communication gouvernementale.

Il est crucial de comprendre que ces influenceurs, aussi bien intentionnés soient-ils, ne peuvent pas se substituer à la presse. Le rôle de la presse, avec son éthique, ses règles de déontologie, et son devoir de vérification, est d’informer de manière objective et critique. Les influenceurs, qui opèrent souvent sans ces garde-fous, peuvent involontairement propager de fausses informations ou des rumeurs. Leur subjectivité, bien que compréhensible, ne peut remplacer le travail d’investigation et d’analyse nécessaire à la bonne santé de la démocratie.

La pléthore d’influenceurs, si elle n’est pas gérée, pourrait causer un véritable problème pour le parti au pouvoir. En effet, chacun d’eux, avec son propre agenda et sa propre ligne éditoriale, pourrait contribuer à la fragmentation de l’idéologie et des objectifs du parti. Des conflits d’ego et des divergences de points de vue, s’ils ne sont pas canalisés, pourraient éclater au grand jour et affaiblir la cohésion de la coalition.

Les patriotes, comme tout citoyen, ne peuvent se permettre un « deux poids, deux mesures ». Ils ne peuvent pas critiquer Niang Xaragne Lo pour son comportement de « laudateur » tout en tolérant des agissements similaires chez leurs propres « soldats ». Le Jub Jubbal Jubbanti exige l’exemplarité, la cohérence et la justice pour tous. La critique doit être une force motrice, un outil d’amélioration, et non un simple instrument de division. L’éthique et les valeurs morales que le « Projet » prétend défendre doivent s’appliquer à tous, sans exception.

Pour que le « Projet » réussisse pleinement, il est impératif que les acteurs de la société civile et les militants du parti adhèrent à la philosophie du Jub Jubbal Jubbanti (l’équité, la rectitude et la droiture). Cela implique un retour à la source, à l’engagement initial, et non à une simple quête de positionnement ou de privilège. Il est temps de mettre l’intérêt général au-dessus des intérêts personnels.

Il est donc crucial que ces personnes, souvent talentueuses et pleines d’énergie, retournent à leurs anciennes activités. Leurs compétences et leur créativité seraient bien mieux utilisées dans leurs domaines respectifs, contribuant ainsi à l’économie et au développement du pays. Le véritable soutien au « Projet » ne se mesure pas à l’aune du nombre de louanges, mais plutôt à la capacité de chacun à contribuer concrètement au progrès du Sénégal.

La présence de ces influenceurs est une arme à double tranchant. Si elle peut dynamiser la communication politique, elle peut aussi, si elle n’est pas encadrée, devenir une source de problèmes. Le « Projet » a besoin de critiques constructives, de contre-pouvoirs et de voix indépendantes pour rester sur la bonne voie. L’heure est au retour aux valeurs fondamentales qui ont mené le parti au pouvoir : la justice, la transparence et le travail. C’est à ce prix que l’on pourra réellement honorer la promesse du Jub Jubbal Jubbanti.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn