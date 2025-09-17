Une femme retrouvée assassinée dans sa baignoire…un ado de 16 ans a avoué

Le corps sans vie d’une femme de 79 ans avait été retrouvé le 22 août dernier dans sa maison de la rue Paul-Bert de Roubaix, près de Lille, dans le Nord.

La victime gisait toute habillée dans sa baignoire.

Au départ, les enquêteurs ont pensé à un suicide car des médicaments avaient été retrouvés à proximité de la septuagénaire.

Mais une autopsie a été pratiquée et révélé la présence d’une fracture, incompatible avec l’hypothèse d’un geste désespéré.

Il y a quelques jours, un jeune homme de 16 ans résidant dans un foyer près de Lille a été interpellé.

Placé en garde à vue, le garçon, qui connaissait la victime et consomme des stupéfiants, a avoué les faits. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi 12 septembre. La piste d’un vol qui aurait mal tourné est privilégiée.

