Une automobiliste percute un mur…sa fille de 2 ans est morte sur le coup

Le drame s’est produit lundi soir rue Charles de Gaulle au Thillot, dans les Vosges.

Vers 21H20, une femme de 30 ans se trouvait au volant de sa voiture lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le mur d’une habitation.

Ses trois enfants, âgés de 2, 6 et 9 ans se trouvaient sur la banquette arrière.

La fillette, âgée de 2 ans, est décédée sur place des suites de ses blessures.

Blessés, la mère de famille et les deux autres enfants ont été transportés par les pompiers à l’hôpital d’Epinal.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.

Source : F D