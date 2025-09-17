Scandale au ministère des Télécoms : Plusieurs arrestations

Le Pôle judiciaire financier (PJF) a lancé une opération coup de filet au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dans le cadre d’une enquête sur un marché public frauduleux.

Dans son édition de ce mercredi 17 septembre, L’Observateur informe que Amy Samaké, ex-directrice de la Case des Tout-petits, et Hélène Ndoukité Diouf, actuelle Dage du ministère, ont été arrêtées et déférées devant le procureur financier. Quatre autres personnes sont également mises en cause, souligne la même source.

L’enquête, menée par la Section de recherches (Sr) suite à une mission de vérification interne diligentée par le nouveau régime, porte sur un marché de plusieurs milliards de francs CFA lié au Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio, qui aurait été payé mais jamais exécuté.

Reprise par le quotidien du Groupe futurs médias, la Dage affirme avoir agi sur les instructions de l’ancien ministre, Me Moussa Bocar Thiam, actuellement à l’étranger. Des convocations supplémentaires ne sont pas exclues, l’affaire pouvant désormais concerner directement le responsable de l’Apr et maire de Ourossogui.