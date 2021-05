Me Diaraf Sow : « Macky Sall n’est pas reconnaissant »

MA PART DE VÉRITÉ AU PRÉSIDENT…Par Me Diaraf Sow

Nous demandons pardon à tous ceux que nous avons offensés comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensé.

Nous demandons surtout pardon à tous ceux que nous avons attaqués en riposte pour défendre le Président Macky Sall et son Gouvernement à chaque fois que ceux-ci sont attaqués et malmenés.

Nous demandons aussi pardon à Ousmane Sonko, à Thierno Alassane Sall, à Karim Meissa Wade et ses Avocats, à Mamadou Lamine Diallo, à Moustapha Cissé Lô, entre autres avec qui nous nous sommes frottés sur le plan intellectuel.

Des collaborateurs du Président Macky Sall nous appelaient depuis la présidence de la République pour nous demander de prendre la défense du Président de la République malmené alors que personne n’osait le faire.

Aujourd’hui, nous nous rendons compte que c’est la plus grande erreur politique que commise de notre part.

Face à des hypocrites sans foi, ni loi, il faut toujours être prudent.

Il ne faut jamais prendre position. Il faut être faux comme eux, nuancé et trompeur.

Nous ne sommes pas faux et nous refusons d’être des hypocrites.

Nous préférons garder nos valeurs et principes. Nous ne dirons que ce que nous croirons et ne ferons que ce que nous dirons.

En Mars, la plupart de ceux qui nous combattent aujourd’hui étaient allés se cacher sous leurs lits étalant toute leur déloyauté envers l’autorité sur la place publique.

Nous avons été les seuls à oser nous engager sur les radios et télévisions et sur les réseaux sociaux avec nos militants et quelques rares militants de la coalition, accompagné de mes deux gardes du corps pour aller défendre le Président pendant que ceux qui essaient de nous combattre aujourd’hui tentaient de quitter le pays et de mettre leurs familles à l’abris.

Aujourd’hui, le Président leur laisse faire.

Le Président Macky Sall ne reconnaît pas nos efforts inlassables. Il ignore nos valeurs. Macky Sall n’est pas reconnaissant. Il ne respecte que ceux qui l’insultent ainsi que ces opposants politiques.

Pour ces raisons liées à la moralité et à l’étique politique, nous ne quitterons pas Benno Bokk Yaakaar car malgré tout, il y’a des personnes de valeur, des personnes dignes et honnêtes dans la coalition et dans l’entourage du Président mais nous ferons comme tout le monde: rester muets et laisser les détracteurs du Président dérouler.

Cependant, nous refuserons d’être des politiciens malhonnêtes et hypocrites.

Nous garderons toujours notre liberté d’expression au nom de l’engagement pour mieux servir.

Bonne fête de korité à tous.

Me Diaraf Sow

Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene ( ADAE/J) et Coordonnateur de la coalition Joowléene